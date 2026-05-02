「阪神７−５巨人」（２日、甲子園球場）

指先に闘志を宿して、阪神・大竹耕太郎投手が攻め抜いた。１点差に迫られた七回。なおも２死一、三塁のピンチで代打・坂本を迎えた。ファウル、見逃しで追い込むと、３球目は内角直球で空振り三振。二度、声を張り上げ、ほとばしる感情をあらわにした。「あそこで勝負を決めるつもりで、最後はインコースに気持ちのこもったストレートを投げられた」。７回４安打１失点で、２勝目をつかんだ。

六回まで二塁すら踏ませず、巨人打線を手玉に取った。四回先頭の平山には、初球に８５キロのスローボールでストライクを奪い、９８キロのチェンジアップで右飛に料理した。五回２死では浦田に、この日最遅となる６８キロの遅球で左飛。スタンドがどよめく中、今季初となった伏見とのコンビで淡々とアウトを重ねた。

２点リードの七回は小浜の右前適時打で１点を献上するも、代打・坂本には直球勝負を選択。「あのシーンに関しては、初球も真っすぐでファウルを取れた。しっかり差せているイメージがあったので、そのまま思いっきりいきました」。相手の反応を察知しながら、変幻自在に８８球。今季初となる甲子園での巨人戦勝利を支えた。

これで甲子園のデーゲームは通算１４試合で１０勝目。過去、一度しか負けがなく、無類の強さを誇っている。その要因は、思考の向け方にあるという。「デーゲームだったら、勝って夜ご飯を食べているという『勝った先』をイメージしているんですよ。それがいいのかなと。優勝にしても『優勝してみんなでハワイに行ってる』とか。もう１個先のイメージは、すごく大事かなと思うので」と自身の持論を明かす。

今季初の中５日も意に介さない。「世間的に、中５日は、いいイメージがないかもしれないけど“ただ、一日詰まるだけ”なので」と泰然。独自の視点で事象を捉えながら、好結果に結びつけている。これで自身２連勝となり「いい登板を、もっと積み重ねていけたら」と大竹。クレバーな男が５月戦線を熱くする。