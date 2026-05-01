プロ・リーグ 25/26の昇格・降格プレーオフ予選ラウンド2 ロンメルSKとベールスホットの第1戦が、5月3日03:00にソブリン・スタディオンにて行われた。

ロンメルSKはラルフ・セーンチェンス（FW）、ルーカス・ショーフス（MF）、トム・レイナーズ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベールスホットは原口 元気（MF）、Vula Arnold（FW）、ラジフ・ファンラパーラ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ベールスホットに所属する倍井 謙（MF）はベンチからのスタートとなった。

14分に試合が動く。ロンメルSKのルーカス・ショーフス（MF）がヘディングシュートを決めてロンメルSKが先制。

さらに15分ロンメルSKが追加点。ルーカス・ショーフス（MF）のアシストからトム・レイナーズ（MF）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

しかし、24分、ベールスホットのルーカス・ファン・エーノー（MF）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

ここで前半が終了。2-1とロンメルSKがリードしてハーフタイムを迎えた。

59分、ロンメルSKが選手交代を行う。ジェーソン・ファンダイフェン（FW）からjesper tolinsson（DF）に交代した。

61分、ロンメルSKが選手交代を行う。ザラーン・バンチャ（FW）からモハメド・サラ・エル・ブーカミ（FW）に交代した。

65分、ベールスホットが選手交代を行う。ライアン・サヌシ（MF）からディマージオ・ライトフィリップス（FW）に交代した。

72分、ロンメルSKが選手交代を行う。lautaro lopez（MF）からニコラス・ロメンス（MF）に交代した。

78分、ベールスホットが選手交代を行う。ラジフ・ファンラパーラ（MF）から倍井 謙（MF）に交代した。

80分にベールスホットのが2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

85分ロンメルSKに貴重な追加点が入る。sam de grand（DF）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

ここで後半終了。3-1で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。ロンメルSKが3-1で勝利した。

なお、ベールスホットに所属する原口 元気（MF）はフル出場した。倍井 謙（MF）は78分から交代で出場した。

2026-05-03 05:21:18 更新