「良い補強となる」日本代表主力が退団→CL出場クラブに移籍の可能性！恩師就任なら「合流するだろう」
クリスタル・パレスの鎌田大地は、４月30日に行われたカンファレンスリーグ準決勝第１レグのシャフタール戦で１ゴール・１アシストをマーク。３−１勝利に大きく寄与した。
パレスでも日本代表でも主力を務める29歳のMFはしかし、今季限りで契約が満了。退団が濃厚視されている。
新天地をめぐっては様々な報道がある。フランクフルト時代から師弟関係にあるオリバー・グラスナー監督とともに、ニューカッスルに向かう可能性も取り沙汰されている。
英メディア『Football Insider』はニューカッスルがグラスナーを招聘すれば、「ほぼ確実にカマダもセント・ジェームズ・パークで合流するだろう」との見解を示した。
「カマダが次の動きを決める前に、グラスナーがどこに落ち着くかを見たがっているのは知られている。その理由は簡単に分かるだろう。オーストリア人指揮官は日本代表からベストを引き出す。彼のリーダーシップの下で活躍してきた」
同メディアは、「今季のカマダはスロースタートだったが、その後は能力を存分に発揮してきた。どのプレミアリーグのチームにとっても良い補強となるだろう」と続けた。
今季は調子が上がらないものの、チャンピオンズリーグ（CL）にも出場したイングランドの有力クラブに、果たして鎌田は向かうのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鎌田大地の鮮烈ハーフボレー弾
パレスでも日本代表でも主力を務める29歳のMFはしかし、今季限りで契約が満了。退団が濃厚視されている。
新天地をめぐっては様々な報道がある。フランクフルト時代から師弟関係にあるオリバー・グラスナー監督とともに、ニューカッスルに向かう可能性も取り沙汰されている。
「カマダが次の動きを決める前に、グラスナーがどこに落ち着くかを見たがっているのは知られている。その理由は簡単に分かるだろう。オーストリア人指揮官は日本代表からベストを引き出す。彼のリーダーシップの下で活躍してきた」
同メディアは、「今季のカマダはスロースタートだったが、その後は能力を存分に発揮してきた。どのプレミアリーグのチームにとっても良い補強となるだろう」と続けた。
今季は調子が上がらないものの、チャンピオンズリーグ（CL）にも出場したイングランドの有力クラブに、果たして鎌田は向かうのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鎌田大地の鮮烈ハーフボレー弾