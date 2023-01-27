パレスで不可欠な存在となっている鎌田。(C)Getty Images

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　クリスタル・パレスの鎌田大地は、４月30日に行われたカンファレンスリーグ準決勝第１レグのシャフタール戦で１ゴール・１アシストをマーク。３−１勝利に大きく寄与した。

　パレスでも日本代表でも主力を務める29歳のMFはしかし、今季限りで契約が満了。退団が濃厚視されている。

　新天地をめぐっては様々な報道がある。フランクフルト時代から師弟関係にあるオリバー・グラスナー監督とともに、ニューカッスルに向かう可能性も取り沙汰されている。

　英メディア『Football Insider』はニューカッスルがグラスナーを招聘すれば、「ほぼ確実にカマダもセント・ジェームズ・パークで合流するだろう」との見解を示した。

「カマダが次の動きを決める前に、グラスナーがどこに落ち着くかを見たがっているのは知られている。その理由は簡単に分かるだろう。オーストリア人指揮官は日本代表からベストを引き出す。彼のリーダーシップの下で活躍してきた」
 
　同メディアは、「今季のカマダはスロースタートだったが、その後は能力を存分に発揮してきた。どのプレミアリーグのチームにとっても良い補強となるだろう」と続けた。

　今季は調子が上がらないものの、チャンピオンズリーグ（CL）にも出場したイングランドの有力クラブに、果たして鎌田は向かうのだろうか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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