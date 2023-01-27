偽情報の氾濫への対応も急務だ

多国間協調や自由貿易といった戦後の国際秩序は、崩壊寸前の状態にある。

平和を唱えているだけでは、自国の安全を守れない時代となった。

最高法規を時代に合ったものとし、新たな課題に対処していくことが政治の責務である。

憲法は施行から７９年を迎えた。戦後の日本は平和を享受し、経済発展を遂げることに成功した。その礎となったのが平和憲法であることは、言うまでもない。

国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という普遍的な原則は、今後も守っていく必要がある。

具体的条文が欠かせぬ

一方、現行憲法が時代の変化に対応できていないのも事実だ。

与野党はまず、憲法改正の具体的な条文案を策定し、それを基に議論すべきだ。そうすれば改正が必要な論点が明確になろう。

憲法前文は「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼し」、日本の安全を守ると定めている。だが、世界の平和に責任を持つべき国連安全保障理事会の、常任理事国が今や平和を脅かしている。

ロシアによるウクライナ侵略は４年を超えた。米国も国際法を蔑（ないがし）ろにし、イランを攻撃した。中国は経済と軍事力を武器に周辺への威圧を強めている。

他国を信頼する、という前文の理念は、もはや通用しない。

安全保障を米国に頼り、自衛隊は最小限度の実力があればよい、という時代は終わった。アジアの安全を守るためにも、日本はどんな役割を果たすべきか、という観点からの論議が欠かせない。

自民党は、９条を維持し、別途「９条の２」を設けて自衛隊を明記する案を掲げている。

一方、日本維新の会や国民民主党は、自衛隊を明記するだけでは自衛権の行使に制約が残りかねないとして、９条２項の「戦力を保持しない」という規定の削除や、自衛権の明記を求めている。

現在、９条の改正論議は下火になっているが、後回しにしてはならない課題だ。

近年、国政選挙の１票の格差を巡る訴訟で、司法は法の下の平等を投票価値の平等に読み替え、国会に格差是正を求めてきた。

司法の要請を踏まえ、与野党は衆院では地方の選挙区を削減した。参院では「鳥取・島根」「徳島・高知」を合区した。

地方の声軽視するのか

地方の人口流出が続けば、今後も地方選出議員を減らさざるを得ない。人口比に応じて選挙区を定めることが本当に正しいのか。

参院憲法審査会は、憲法で参院議員を「地方代表」と位置づけて、合区を解消する案を議論している。各県から少なくとも１人の議員を選出する根拠を作り、人口を基準にした投票価値の平等を問われにくくする狙いがある。

地方を重視する観点からも、参院議員を地方代表にするのは一案だ。過疎地を含め、地域の一体性を増すことにもなろう。

憲法は、選挙に関する事項は「法律でこれを定める」とし、国会の裁量に委ねている。司法が選挙区の調整について合憲・違憲の視点から、国会に注文をつけることには違和感を拭えない。

一方、衆院憲法審査会が当面、最大の議題としているのは緊急事態条項の創設だ。東日本大震災の際は被災地で知事選などを行えず、特例法で任期を延ばした。国会議員の任期は憲法に記されている。有事の際の延長を可能にする改憲は理解できる。

デジタル社会への対応も急務だ。ＳＮＳ上では偽・誤情報が氾濫し、選挙結果に影響を与えている。ＳＮＳを規制することに対しては、表現の自由を侵害する恐れがあるとして慎重意見もある。

表現の自由が保障されているのは、国民の自由な議論を通じて民意を形成することが重要で、民主主義に不可欠だからだ。民意の形成は、個人が多様な情報に触れて考えをまとめられる健全な環境があって、初めて成り立つ。

想定外のデジタル社会

だがＳＮＳでは、扇情的な情報や、個々の利用者の好みなどに応じた投稿が優先して表示される。このため投稿内容の真偽は二の次となる。また、利用者は自分と似た意見の投稿に囲まれがちだ。

こうした仕組みは、人々が多様な価値観に触れる機会を奪い、民意の形成を歪（ゆが）めかねない。

そもそも表現の自由など各種の権利は、「濫用（らんよう）してはならない」とされ、「公共の福祉」の制約を受けることが現行憲法でも明記されている。表現の自由を理由に偽・誤情報などを放置して民主主義が毀損（きそん）されては、本末転倒だ。