東京ドームで激闘

ボクシングの世界スーパーバンタム級（55.3キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が2日、東京ドームで激突した。会場を彩るラウンドガールの中には、元プロ野球選手を父に持つ女性も。ネット上で驚きの声が上がった。

東京ドームのチケット5万5000席分が1か月以上前に完売。大注目の一戦をラウンドガールも盛り上げた。その中の一人、モデルやタレントとして活動する細川愛倫も「ラウンドガールさせていただきます」「#ラウンドガールデビュー」とXで告知。大舞台でリングに上がった。

西武、ソフトバンクなどで捕手として活躍した細川亨氏の娘。2024年にはベルーナドームで行われた西武―ソフトバンク戦の始球式を行い、捕手を父が務めたことでも話題になった。

X上のでも話題に。「デビューおめでとうございます」「可愛い」「凄い試合でのお仕事」「似合ってるよ！！」といった反響のほか、父を知ったファンも「細川コーチの娘の愛倫ちゃんがこの日にラウンドガールデビュー！」「えー娘ちゃんじゃん！！！」と驚きの声をあげていた。



（THE ANSWER編集部）