◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 〇統一王者・井上尚弥（判定）ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人●（２日、東京ドーム）

世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝が挑戦者のＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝に３―０の判定で勝ち、自身の歴代最多記録を更新する７度目の４団体統一王座防衛に成功した。国内ボクシング興行最多となる観衆５万５０００人が見守る中でともに全勝で臨んだ世紀の一戦を制し、３３戦全勝、史上最長の世界戦連勝を２８に伸ばした。中谷はプロ３３戦目で初黒星となった。

東京ドームのリングに、モンスターが新たな伝説を刻んだ。最強王者・尚弥は、無敗で駆け上がってきた最強挑戦者・中谷との世紀の一戦を制し「今夜、勝つのは僕です、という闘いを実行しました」と誇らしげに語った。「じっくり見て良いですか」とマイクを握ると、満員の観客席を見回した。「今夜、僕が見ている景色は皆さんが集まってくれたからこその景色だと思う。また東京ドームに戻ってきたい。この景色をまた見せてください」。５万５０００人の歓声を浴びながら、喜びをかみしめた。

極上の頭脳戦を展開した。目線、前の手、足でフェイントをかけ、超速のステップインで距離をつぶし、パンチを上下へと突き刺した。終盤は中谷との駆け引きの応酬で互いに笑顔も見せた。「体力というか、脳のスタミナがすごく削られた。お互いが打って外して、技術戦を楽しんでいた」。全勝同士の至高の１２ラウンドを振り返った。

“仮想・中谷”を相手に対策を積み重ねてきた。身長１７３センチの中谷との対戦に向け１７８センチのドミニク・クラウダー（米国）ら長身の練習パートナーを招へい。また、ミット打ちを担当するトレーナーも、身長１６３センチの太田光亮トレーナー（３７）から１８６センチの長身サウスポー・鈴木康弘トレーナー（３８）に変更。１２年ロンドン五輪代表の鈴木トレーナーは、映像を徹底研究し「中谷になりきった」。中谷を１８センチ上回る１９２センチのリーチもフル活用。「パンチの角度はこう来るだろう、というのをさらに難しく、速くした」。何百人ものミットを持ってきたオリンピアンも「尚弥はパワー、スピードはもちろん超一流。ただそれ以上に殺気がすごい」と舌を巻いた。

ドームでの勝利も、尚弥にとっては「通過点」にすぎない。フェザー級での世界５階級制覇をキャリアの終着点に定めているが、スーパーバンタム級でパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、全階級を通じての最強ランキング）２位の尚弥と同４位のジェシー“バム”ロドリゲス（２６）＝米国、帝拳＝との軽量級頂上対決への機運も高まっている。

今後については「自分の口から今言えることはないのかな。今は僕の中では白紙」と話したが「また皆さんが燃えるようなファイトをしていきたい」とビッグマッチ実現を約束した。「ＴＨＥ ＤＡＹ やがて、伝説と呼ばれる日。」と銘打たれた興行。「伝説の日になったかどうかは分からないが『やがて』なんでね」と笑い「僕のボクシング人生は今日がゴールではない。今日以上の伝説を今後つくっていけたらいいなと思います」。通過点の先には、まだ誰も踏み入れたことのない「最強」へのモンスターロードが続いている。（勝田 成紀）

【戦評】高度な技術戦を井上尚が制した。序盤は無数のフェイントで重圧をかけながら一瞬の隙を探る展開。中盤以降は積極的に仕掛け、１１回に連打を浴びせた。決定打こそなかったものの主導権を握り、素早い身のこなしによる堅守も光った。中谷は左の強打で互角に渡り合う場面もあったが、１０回にアクシデントで負傷。直前までの勢いを失った。