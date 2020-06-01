◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神７―５巨人（２日・甲子園）

巨人は阪神先発・大竹耕太郎投手（３０）の変幻自在な投球の前に７回まで４安打１得点に抑えられ、甲子園での阪神戦連勝が３で止まった。先発の又木は５回で９安打されながら２失点と試合は作ったが、２番手の石川が４失点で突き放された。打線は６点を追う９回に佐々木の３ラン、岸田のソロで４点を奪い意地を見せた。３日の同戦で２カードぶりの勝ち越しを懸けて井上温大投手（２４）が先発する。

相手の術中にはまった。フワッとしたスローボールが打てそうで打てない。巨人打線が、球速差７０キロ以上の緩急を自在に操る大竹に苦戦した。「野球って不思議だなと思って。１６０キロ投げればいいのかっていうね。そういう、いろんなことを考えさせられた感じでしたけど」と阿部監督。１４０キロ以上の球がほとんど来ない中で６回まで二塁を踏めず、７回４安打１失点に抑えられた。

４回の攻撃前には野手がベンチ前で円陣を組んで大竹対策を再確認した。試合後、橋上オフェンスチーフコーチは「モーションも含めて、いろいろな変化を使って投げてくるので、球種とかコースとかいうより、まずはタイミングをいかに合わせるかを一番に考えて、という話はした」と明かした。５回は浦田が６８キロを左飛、６回は平山が７３キロを左飛。遅球を積極的にスイングしたが打ち取られた。

まだシーズン序盤。今後も大竹と対戦する可能性はある。攻略のポイントはセンターから逆方向への打撃になるだろう。ウィーラー打撃コーチが「少し遊び心を持って打席に立ちたい」とコメントしたように、必要以上に力めば力むほど、相手の思うツボだ。大竹から唯一の得点を奪った７回はダルベック、岸田が中前安打で好機を作り、小浜が右前適時打。３選手の打撃は今後への収穫だった。

これで今季、相手先発投手が左腕の試合は５勝９敗となった。阿部監督は「左投手をなかなか打ち崩せていないので、なんとか対策を練って次は臨みたい」と課題を痛感。橋上コーチも「経験の少ない選手も多く出ているので、左に対してどうやって対応したらいいのか、しっかり僕らも指導していきたい」と掲げた。

又木、石川、ルシアーノの３投手で計１６安打７四死球で７失点したが、６点ビハインドの９回に右腕のモレッタから佐々木、岸田の２者連続本塁打で２点差に迫った。甲子園での阪神戦連勝は３で止まったが、吉川、大城が休養のためスタメンから外れた打線は最後まで粘りは見せた。「いい攻撃ができたので明日につなげてほしい」と前を向いた阿部監督。チーム状態は悪くない。（片岡 優帆）