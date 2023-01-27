◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島０―４中日（２日・マツダスタジアム）

中日・大野が通算１００勝の節目を飾った。史上１４３人目。３７歳７か月は、歴代４番目の年長到達となった。左肩の故障を抱えて入団し、２３年には左肘を手術。「できると思わなかった。１年目も、１軍で投げるようになった頃も１勝の難しさを感じた」と、かみしめた。５回１死二、三塁を切り抜けるなど６回４安打無失点。代打を送られた７回に決勝点が入った。

１日に同じ８８年生まれの巨人・田中将が日米通算２０３勝。「全部見た。本当に参考になる」と刺激を受けた。「マー君の半分もいってないけど、自分なりに積み上げて１００も。胸を張れる」。豊作の世代で、日米通算１６５勝の楽天・前田健と３人だけの大台だ。自宅には、日付と相手、投球結果を記した大量のウィニングボールを保管。節目の１球は「いつもと違う形で置く」と握りしめた。

昨季は８度もチームの連敗をストップ。今季も開幕５連敗に続き、また３連敗を止めた。マツダでは１４年９月１１日以来、１２年ぶりの白星。思い出の１勝を「きょうです。１００勝目だからではなく、直近の勝ちが一番」と語るベテランは、過去よりも今を大切に前進を続ける。（安藤 理）

〇…中日・大野はプロ野球１４３人目の通算１００勝を達成した。３７歳７か月での到達は３９歳１か月の下柳剛、能見篤史（ともに神）、３７歳１１か月の郭源治（中）に次ぎ、４番目の年長記録。