◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島０―４中日（２日・マツダスタジアム）

プロ１６年目の大野が、通算１００勝に到達した。竜のエースに君臨し、２０年には沢村賞を獲得。２２年に投手キャプテンを務めたが、後輩を厳しく指導するタイプではない。それでも、チームが６連敗中だった２３日には「１人ひとりが、俺がやってやるって気持ちを持たないと勝てない」とメディアを通して渇を入れた。

「口数が多いタイプじゃないけど、数少ない一言が、核心を突く。すごい人」と羨望したのは若きエース・高橋宏斗投手（２３）だった。今季は、ＷＢＣを経て、開幕ローテ入り。だが、開幕から４戦で３連敗。防御率４・４４と低迷していた４月１９日の阪神戦（甲子園）後だった。

大野から、「調子どうや？」と声をかけられた。「自分の投げてる球が分からなくて」と打ち明けると、「お前、何年間、野球やってきたんや。そう簡単に投げ方、忘れるわけないから。シンプルに考えて、ド真ん中投げてこい！」と背中を押された。「その一言に救われた」と高橋宏は、４月２６日のヤクルト戦（バンテリンＤ）で７回無失点。今季初勝利を挙げた。

仲間の苦しみや努力に目を向けているからこそ、大野の言葉には力が宿る。今季から投手キャプテンを担う２３歳は「大野さんみたいにはなれないけど、僕も結果で引っ張っていけるように頑張りたい」。不動のエースへ、背番号１９はベテランの大きな背中を追い続ける。（中日担当・森下 知玲）