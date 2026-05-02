◆パ・リーグ 日本ハム９―１０オリックス（２日・エスコンフィールド）

オリックス・中川圭太内野手（３０）が、敵地で“洗礼”を浴びた。「今までにない感じなので…。逆に楽しかった」と振り返ったのは、エスコンの大好評企画「キッズヒーローインタビュー」での一幕だ。１点を追う８回２死満塁、右中間への走者一掃三塁打で試合を決め、さっそうとお立ち台へ。「無敵の中川」と称される男だが、「みずきくん」からの容赦ない質問には差し込まれまくった。

「魔法が使えるとしたら、どんな能力がほしいですか？」。序盤からいきなり来た“変化球”に対しては「えー、なんやろ（笑）。振ったらヒットになる魔法が欲しいです」とさすがの返しを見せた。ところが、「オリックスの選手の意外なエピソードは？」との問いには「えー。結構、難しいな（笑）。ちょっと時間をください」とタジタジ。「最近面白かったことでいいよ」と“妥協”されたが「えー。あまり出てこないですね…（笑）。すみません！」と丁寧に頭を下げ、爆笑を誘った。

チームは最大５点差をひっくり返し、同球場で今季初勝利。「他のチームに負けない自慢は？」と聞かれると「負けず嫌いなところですかね。絶対に諦めないという気持ちは、どのチームにも負けていないと思います」。迷いのなかった最後の質問への答えが、この日のチームを象徴していた。（南部 俊太）