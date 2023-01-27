◆第３１回ユニコーンＳ・Ｇ３（５月２日、京都競馬場・ダート１９００メートル）

第３１回ユニコーンＳ・Ｇ３（京都、ダート１９００メートル）は２番人気のシルバーレシオ（岩田望）が重賞初制覇。父のルヴァンスレーヴにＪＲＡ初タイトルを贈った。

荒々しく、力でねじ伏せた。抜群の手応えで進め、５番手で４コーナーを回ったシルバーレシオ。直線半ばで左手前に替わった瞬間、自慢の末脚がさく裂した。上がり３ハロンは２位に０秒６差をつける３６秒１。前を行くメルカントゥールをさっそうとかわし、首差の着差以上の強さを見せつけた。

６戦連続のコンビだった岩田望は「手前を替えてから（前を）とらえられるなという反応。本当にポテンシャルだけで重賞を勝ってくれた」と笑顔。重賞初挑戦Ｖに導き、父ルヴァンスレーヴに産駒の初タイトルを贈った。

「いろいろと課題はあるなかで勝ち切ってくれた。これからが楽しみ」と期待を膨らませた野中調教師。順調なら、優先出走権を獲得した東京ダービー・Ｊｐｎ１（６月１０日、大井）が視界に入る。「馬の状態をしっかり見て、オーナーサイドと相談して。狙っていくなら２０００メートルの（東京ダービーの）方が適正だろうという話はしていた。そこに乗れる権利は取ったからね」と意欲を見せた。

野中厩舎では毎日杯Ｖのアルトラムス、若葉Ｓ覇者のマテンロウゲイルに続く３歳世代の大物候補。砂上の新星に「そういうところを狙える馬がいると、厩舎も元気になる」。勢いに乗って、さらなる高みを目指す。

（山本 理貴）

シルバーレシオ 父ルヴァンスレーヴ、母シルバーポジー（父クロフネ）。栗東・野中賢二厩舎所属の牡３歳。北海道安平町・ノーザンファームの生産。通算成績は７戦３勝。総獲得賞金は５９０４万８０００円。重賞初勝利。馬主は（有）サンデーレーシング。