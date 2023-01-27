◆第７１回京王杯スプリングＣ・Ｇ２（５月２日、東京競馬場・芝１４００メートル）

第７１回京王杯スプリングＣ・Ｇ２が２日、東京競馬場の芝１４００メートルで行われ、３番人気のワールズエンドが逃げ切って重賞初勝利を飾った。安田記念（６月７日、東京）への優先出走権を獲得。津村明秀騎手（４０）＝美浦・フリー＝はキャリアハイの年間重賞５勝目とした。

乗り手の好調さが伝わる勝利だった。津村はレースで初コンタクトとなったワールズエンドを、重賞初制覇へ導いた。「今までのレースを見たらスピードがあったので、信頼してスタートから出していきました」と五分の発馬からダッシュを利かせハナへ。そのまま６００メートル通過ワールズエンドを、重賞初制覇が３４秒１のマイペースの逃げに持ち込み、ゴール前では迫るセフィロを頭差しのいだ。

粘りを引き出した会心のリード。「外の馬の勢いがすごかったけど、ひと踏ん張りしてくれました。スピードと負けん気の強さが強み。それを出してくれましたね」と満足げに振り返った。

鞍上は今年のＪＲＡ重賞５勝目。昨年を上回るキャリアハイを５月にして達成した。それでもまず口をついて出るのは「ここで重賞を勝てたことは、この馬にとって大きい。自信をつけてくれたと思うし、大舞台でも頑張ってくれたら」とあくまで馬への称賛だ。

デビュー２３年目を迎え、どんどん関係者とファンの信頼を高めている“遅咲きの天才”。天皇賞・春には４戦連続のコンビとなるマイネルカンパーナと挑む。前日最終オッズでは１０番人気、単勝１１１・４倍の伏兵だが、大仕事の予感がする。そんな気持ちのいい逃走劇だった。（角田 晨）

ワールズエンド 父ロードカナロア、母リラヴァティ（父ゼンノロブロイ）。栗東・池添学厩舎所属の牡５歳。北海道安平町・ノーザンファームの生産。通算１０戦５勝。総獲得賞金は１億３９７１万３０００円。重賞初勝利。馬主は（有）キャロットファーム。