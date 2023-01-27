◆男子プロゴルフツアー 中日クラウンズ 第３日（２日、愛知・名古屋ＧＣ和合Ｃ＝６５５７ヤード、パー７０）

前日雷雲接近のためサスペンデッドになった第２ラウンド後に第３ラウンドが行われ、９位で出た勝俣陵（ロピア）が１イーグル、５バーディー、２ボギーの６５をマークし通算１０アンダーの３位に浮上した。

「今週はパッティングがすごくいい。無理せずに（グリーン）センター狙いで、長いのがちょこちょこ入ってくれてという感じで。ショットもどんどん良くなってきている」。パターのロフト角を１度弱立たせたことで、気持ち良くストロークができている。

２番パー５のイーグルで勢いづいた。左バンカーからの残り２２５ヤードの第２打は、３番アイアンでグリーンを捉え、５メートルを決めきった。パー３の１３番と１７番では、ともにピン奧からの１０メートル近いバーディーパットをねじ込んだ。

過去３度の挑戦は、２０２４年の３４位が最高成績。「和合は欲を出しすぎると罠にかかるゴルフ場。状態は悪くないので、セーフティーにいきながら、チャンスが来たら狙っていきたい」。トップとは２打差。昨年のパナソニックオープンに続くツアー２勝目を見据える。

つばの広いバケットハットがトレードマークの３０歳。今季は強風の中でのラウンドが多いため、投入回数は控えめだ。「遠くから見つけにくい」との声をうれしく受け止めながら「キャップの僕も覚えてほしい」とはにかんだ。最終日もキャップを着用予定。ニュースタイルで逆転勝利を呼び込む。