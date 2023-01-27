◆男子プロゴルフツアー 中日クラウンズ 第３日（２日、愛知・名古屋ＧＣ和合Ｃ＝６５５７ヤード、パー７０）

前日雷雲接近のためサスペンデッドになった第２ラウンド後に第３ラウンドが行われ、３位で出た小平智（Ａｄｍｉｒａｌ）は８バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの６５をマークし通算１１アンダーの２位に順位を上げた。

最終１８番でティーショットが左バンカーにつかまり窮地に陥ったが、８メートルのパーパットをねじ込んだ。「タッチが合ったのがきれいに入ってくれた。今日一番うれしかった」。大歓声に笑顔を見せた。

４番パー３で第１打をグリーン右奧に外し３オン２パットのダブルボギーを喫したが「調子は悪くないので、前半で０に戻してみたいな考えでやっていたら、１個貯金ができた」

６番で３メートルのチャンスを決めきると、７番パー３は７番アイアンで１メートルにからめ、８番ではピン左奥５メートルを沈める３連続バーディーでスコアを伸ばした。後半もショットが冴え、１１番から２度目の３連続で上位に顔を出した。

トップの細野勇策とは１打差。「引き続き思い切りのいいゴルフをしたい。いい位置で迎えられる。優勝しか見ていない」。昨年の「ＩＳＰＳハンダ夏の決戦トーナメント」以来のツアー９勝目へ、実力者が逆転を狙う。