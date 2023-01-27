2人組女性ラップユニットのHALCALI（ハルカリ）が23年前に歌った「おつかれSUMMER」が「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」で「最優秀バイラル楽曲賞」にノミネートされた。同賞はTikTokでの動画・投稿に使用された楽曲から選出される。

「おつかれSUMMER」はTikTokでの総再生回数が国内楽曲としては前代未聞の65億回を超え、ストリーミング累計再生数も1億5000万回を突破するなど、異例のリバイバルヒットとなっている。

ヒットのきっかけとなったのは、東南アジアの一部音楽ファンによるTikTokへの投稿。昨春4月頃からマレーシア、タイ、ベトナム、韓国といったアジア各国の音楽ファンに拡散された。その後は全米にも飛び火するなど、日本以上に海外ファンから幅広く支持されている。

HALCALIは13年ぶりに音楽活動を再開することが決定。8月16日に千葉・幕春メッセで行われる「SUMMER SONIC 2026」に出演する。

「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」は日本レコード協会や日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、⽇本⾳楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会の音楽5団体が垣根を越えて、⼀般社団法⼈カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会を設立。アジア版のグラミー賞として位置づけ昨年からスタートした音楽賞。授賞式は東京・有明のTOYOTA ARENAで6月13日に開催される。最優秀楽曲賞、最優秀アルバム賞、最優秀アジア楽曲賞などの主要6部門を基本に60以上の部門・カテゴリーが設定されている。