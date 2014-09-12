◇WBC世界バンタム級タイトルマッチ12回戦 ○王者・井上拓真 判定3―0 同級4位・井岡一翔●（2026年5月2日 東京ドーム）

井岡が窮地に立たされた。初めて日本人に敗れ、日本人史上初の5階級制覇ならず。2回に右をもらい、プロキャリア3度目のダウン。3回にも再びダウンを奪われ、最後まで勝機を見いだせなかった。試合終了のゴングが鳴り、井上拓に「ありがとう」と感謝。頭部外傷、左目下の負傷で病院に直行し、予定されていた会見をキャンセルした。

“原点回帰”で王座を目指した。先月30日の夕方に散髪し、金髪から黒の短髪へ変身。11年に自身初の世界タイトルとなる、WBC世界ミニマム級王座を獲得した時と同じヘアスタイルで「ほうふつさせるような感じでいこうと。より自分自身、気が引き締まっている」と話していたが、“再現”はならなかった。

井上拓は、ラブコールを送った相手だった。昨年大みそか、バンタム級への転級初戦で4回KO勝利。リングに上げた子供の前で「井上拓真チャンピオンに挑戦したい。僕も盛り上げたい」と高らかに宣言したが、7学年下の王者の前に屈した。

世界戦はこれで3連敗。「ボクシング人生の中でも大きな一戦、集大成になるような一戦だと思っている」と決死の覚悟で挑み、日本ボクシング界をけん引し続けてきた37歳のレジェンドは、このまま世代交代の波にのまれていくのか。元4階級制覇王者は正念場を迎えた。