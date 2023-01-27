「W杯に向けて驚異的な回復」「日本は奇跡を期待」大怪我で離脱中の日本代表戦士に関するニュースに韓国メディアが驚愕「出場が危ぶまれていたが…」
モナコのMF南野拓実は昨年12月に左膝前十字靭帯断裂の大怪我を負い、離脱が続いている。
モナコの公式Xは先日、その日本代表アタッカーが室内でトレーニングをする動画を公開。その様子に、ファンからは「ここまで回復してるのか」「回復早すぎる」「ワールドカップ間に合うんじゃね？」といった声が上がった。
これが日本でニュースになると、韓国メディアも反応。サッカー専門誌『FourFourTwo』の韓国版は、「日本人がワールドカップに向けて驚異的な回復を見せている。南野拓実の前十字靭帯断裂からのリハビリ動画にファンは『奇跡を願う』」と題した記事を掲載し、次のように報じた。
「前十字靭帯断裂という大怪我を負い、ワールドカップ出場が危ぶまれていた南野拓実が、予想外の速さで回復を見せ、日本のサッカーファンの期待が高まっている。動画の中で南野は、負傷部位に大きな負担をかける高強度リハビリプログラムを難なくこなし、復帰への強い意志を示した」
「南野の姿を見た日本のファンは歓声を上げ、『回復が想像以上に早い』『努力する姿に勇気づけられる』『この調子ならワールドカップ代表入りも夢ではない』と熱狂的な反応を示した」
同メディアは、「今シーズンの残りの試合は欠場となったが、希望の光はまだ残されている。彼は回復に専念し、高強度のリハビリトレーニングに励んでいる姿が目撃されている。動画の中で、南野は手術を受けた膝をしっかりと支えながら俊敏な動きを見せており、予想よりも早く復帰できる可能性を示唆している。日本は南野の奇跡的な復帰を期待している」と続けた。
その回復ぶりに驚きを隠しきれないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】驚きの声が上がった南野のトレーニング動画
モナコの公式Xは先日、その日本代表アタッカーが室内でトレーニングをする動画を公開。その様子に、ファンからは「ここまで回復してるのか」「回復早すぎる」「ワールドカップ間に合うんじゃね？」といった声が上がった。
これが日本でニュースになると、韓国メディアも反応。サッカー専門誌『FourFourTwo』の韓国版は、「日本人がワールドカップに向けて驚異的な回復を見せている。南野拓実の前十字靭帯断裂からのリハビリ動画にファンは『奇跡を願う』」と題した記事を掲載し、次のように報じた。
「南野の姿を見た日本のファンは歓声を上げ、『回復が想像以上に早い』『努力する姿に勇気づけられる』『この調子ならワールドカップ代表入りも夢ではない』と熱狂的な反応を示した」
同メディアは、「今シーズンの残りの試合は欠場となったが、希望の光はまだ残されている。彼は回復に専念し、高強度のリハビリトレーニングに励んでいる姿が目撃されている。動画の中で、南野は手術を受けた膝をしっかりと支えながら俊敏な動きを見せており、予想よりも早く復帰できる可能性を示唆している。日本は南野の奇跡的な復帰を期待している」と続けた。
その回復ぶりに驚きを隠しきれないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】驚きの声が上がった南野のトレーニング動画