「モンクレール（MONCLER）」のポップアップ「Puffy Summer」が、韓国・ソウルの聖水（ソンス）地区にオープンした。2026年サマーコレクションのグローバルキャンペーンの一環で、ミラノの「10 Corso Como」に続く開催。オープニングイベントには、韓国のセレブリティやアジア各国のプレスなど約500人が集った。ポップアップは5月1日から3日まで一般公開している。

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モンクレールの春夏シーズンでは初の大々的なキャンペーン「HAVE A PUFFY SUMMER」では、モンクレールを象徴するふくらみとレイヤリングの発想を、暖かい季節に向けて再解釈。軽やかなシルエットや流れるようなボリューム、鮮やかなカラーパレットを通して表現している。

ポップアップ会場は、ファサードの巨大なオクトパスが目印。1階は海中のような青一色の中に、クジラ、タツノオトシゴ、カニ、ロブスター、フラミンゴといったスカルプチャーが点在し、「Puffy Summer」キャンペーンの世界観を没入体験することができる。パフィーな海の生き物たちは、全てリサイクル素材で作られ、ポケットやジッパー、ロゴマークが施されている。

2階には、2026年サマーコレクションから、メンズとウィメンズ合わせて16体のトルソーを展示。空気のように軽やかな心地よさを重視し、インナーに水着を用いたり異なる色柄のシャツジャケットを重ねたりと、遊び心あふれる組み合わせでフレッシュな夏のレイヤードスタイルを提案する。

オープニングイベントでは、SEVENTEENのミンギュ（Mingyu）、ITZYのリュジン（Ryujin）、俳優のイ・ジェウク（Lee Jaewook）、バレーボール選手のキム・ヨンギョン（Kim Yeonkoung）など、カルチャーやアートシーンをけん引するゲストが出席。屋外エリアでは、DJパフォーマンスとともにテーマに合わせたドリンクやフードを振る舞い、ソウルの人気エリアの夜を盛り上げた。

■「Puffy Summer」ポップアップ

開催期間：2026年5月1日〜3日

所在地：7, Yeonmujang 11-gil, Seongdong-gu, Seoul