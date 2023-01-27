世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦し、3-0の判定勝ちを収めた。大きな注目を集めた世紀の一戦。会場には著名人も多数、来場し、大人気俳優の姿にはファンから様々な声が上がった。

日本だけでなく、世界のボクシングファンが熱視線を送った大一番。会場を埋めた5万5000人の中には、多くの著名人も含まれた。

その1人は俳優の菅田将暉だ。現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」など数々のヒット作に出演している33歳の大人気俳優は、リングサイド2列目の席で観戦。アンダーカードから熱心にリング上の激闘を見守っていた。

PPVで視聴したファンも気づき、Xでは、「菅田将暉見えたのも興奮したわ」「菅田将暉めっちゃいい席で観てる？！」「菅田将暉って格闘技好きなのかな？」などのコメントが寄せられていた。

観戦チケットの最高額は、大卒初任給（約26万円）を超える33万円。東京ドームは凄まじい熱気に包まれた。



（THE ANSWER編集部）