ファーストピッチを務めた藤本美貴【写真：産経新聞社】

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エスコンFでオリックス戦

　2日にエスコンフィールドで行われたプロ野球、日本ハム―オリックス戦で人気女性タレントがファーストピッチを務めた。球団公式Xで出身地が紹介され、ファンからは「知らんかった」などの声が上がっている。

　エスコンフィールドのマウンドに立ったのは、元「モーニング娘。」で人気タレントの藤本だった。

　投球直前には観衆から「ミキティ〜〜！」との永遠も飛んだ。ノーバウンドピッチとはならなかったが、笑顔で両手を突き上げていた。

　2000年代にアイドルとして一世風靡。球団公式Xでは「北海道滝川市出身！　藤本美貴さんによるファーストピッチ」と出身地が紹介されると、X上のファンから様々な声が上がった。

「北海道出身やったんかー」
「ミキティて北海道出身なんだね」
「知らんかったー」
「変わらずに綺麗だなぁ！」
「（夫の）庄司、外野席からアレ叫んだのかな？」
「ミキティ滝川だったの」
「凱旋ミキティだった」
「初めて市を知ったな」
「ミキティーーーー！！！！！かわいいいいいいいいい」

　試合は日本ハムが9-10でオリックスに敗れている。

（THE ANSWER編集部）