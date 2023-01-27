エスコンFでオリックス戦

2日にエスコンフィールドで行われたプロ野球、日本ハム―オリックス戦で人気女性タレントがファーストピッチを務めた。球団公式Xで出身地が紹介され、ファンからは「知らんかった」などの声が上がっている。

エスコンフィールドのマウンドに立ったのは、元「モーニング娘。」で人気タレントの藤本だった。

投球直前には観衆から「ミキティ〜〜！」との永遠も飛んだ。ノーバウンドピッチとはならなかったが、笑顔で両手を突き上げていた。

2000年代にアイドルとして一世風靡。球団公式Xでは「北海道滝川市出身！ 藤本美貴さんによるファーストピッチ」と出身地が紹介されると、X上のファンから様々な声が上がった。

「北海道出身やったんかー」

「ミキティて北海道出身なんだね」

「知らんかったー」

「変わらずに綺麗だなぁ！」

「（夫の）庄司、外野席からアレ叫んだのかな？」

「ミキティ滝川だったの」

「凱旋ミキティだった」

「初めて市を知ったな」

「ミキティーーーー！！！！！かわいいいいいいいいい」

試合は日本ハムが9-10でオリックスに敗れている。



（THE ANSWER編集部）