「変わらず綺麗だなぁ！」2000年代一世風靡、元アイドル始球式に視線集中 夫は「外野から叫んだかな？」
エスコンFでオリックス戦
2日にエスコンフィールドで行われたプロ野球、日本ハム―オリックス戦で人気女性タレントがファーストピッチを務めた。球団公式Xで出身地が紹介され、ファンからは「知らんかった」などの声が上がっている。
エスコンフィールドのマウンドに立ったのは、元「モーニング娘。」で人気タレントの藤本だった。
投球直前には観衆から「ミキティ〜〜！」との永遠も飛んだ。ノーバウンドピッチとはならなかったが、笑顔で両手を突き上げていた。
2000年代にアイドルとして一世風靡。球団公式Xでは「北海道滝川市出身！ 藤本美貴さんによるファーストピッチ」と出身地が紹介されると、X上のファンから様々な声が上がった。
「北海道出身やったんかー」
「ミキティて北海道出身なんだね」
「知らんかったー」
「変わらずに綺麗だなぁ！」
「（夫の）庄司、外野席からアレ叫んだのかな？」
「ミキティ滝川だったの」
「凱旋ミキティだった」
「初めて市を知ったな」
「ミキティーーーー！！！！！かわいいいいいいいいい」
試合は日本ハムが9-10でオリックスに敗れている。
（THE ANSWER編集部）