大型連休を利用して海外を訪問している高市総理はきのう、ベトナムでの日程を終えました。訪問の成果について同行記者の報告です。

高市総理

「経済安全保障分野での協力を2国間協力の新たな優先分野と位置づけ、連携を深めていくことで一致いたしました」

一連の会談で高市総理が強調したのは経済安全保障、とりわけ中東情勢を踏まえた対応でした。

高市総理はフン首相との会談で、ベトナム国内の製油所が原油を調達するための支援をすることで一致。これはアジア各国が原油調達に向けて資金の確保に苦慮するなか、先月、高市総理が表明した金融支援の枠組みを初めて活用する案件となります。

ベトナムでは日本企業が透析用のチューブや採血針など石油由来の医療物資を生産し、日本へ輸出しています。

ベトナムが原油の調達を円滑におこなえるよう後押しすることは、医療物資の安定的な供給につながることから、政府関係者は「お互いにとって利益となるものだ」と強調しています。

中東情勢の不安定化が各国のエネルギー調達などにも影響を及ぼすなか、日本としては高市総理が重要視する経済安全保障の取り組みを各国にも広げることで一層の協力関係を築きたい考えです。