お笑いコンビ「ひつじねいり」の細田祥平（34）が2日に放送されたTBS「ONE CHANCE 2026 〜王者推薦 漫才No.1決定戦〜」（後6・56）に出演。父親の職業を明かした。

同番組は豪華漫才王者9人が「今こそ世間に知らしめたい無冠芸人」を指名する一夜限りの漫才トーナメント。2022年の「M-1グランプリ」で王者に輝いた「ウエストランド」の井口浩之が「世に知らしめたいコンビ」として推薦したのが、ひつじねいりだった。。

漫才のおもしろさだけでなくトーク力も審査対象となる今大会。アピールトークの場面で井口が「細田の実家が結構いいとこらしくて」と切り出すと、細田は「実家が結構太くて」と自ら認めた。

自身の父親について「共同通信っていう会社の役員をやられてて。子会社の社長とかもやってて」と職業を明かした。さらに「山手線の（電車内に）モニターみたいなのあるじゃないですか。あれにニュース流し始めたの、うちの親父なんです」と告白。MCの笑福亭鶴瓶は「凄いな…それは」と仰天し、スタジオも驚きの声に包まれた。