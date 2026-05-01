ラ・リーガ 25/26の第34節 アラベスとビルバオの試合が、5月3日01:30にメンディソローサにて行われた。

アラベスはイブラヒム・ジャバテ（FW）、トニ・マルティネス（FW）、アブデ・レバッハ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビルバオはゴルカ・グルセタ（FW）、ニコ・ウィリアムズ（FW）、ウナイ・ゴメス（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の8分に試合が動く。アラベスのアンヘル・ペレス イダルゴ（DF）のアシストからアントニオ・ブランコ（MF）がゴールを決めてアラベスが先制。

ここで前半が終了。1-0とアラベスがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、ビルバオは同時に3人を交代。ミケル・ハウレギサール（MF）、イニャキ・ウィリアムス（FW）、ウナイ・ゴメス（MF）に代わりイニゴ・ルイス・デ ガラレタ（MF）、ロベルト・ナバーロ（FW）、オイアン・サンセト（MF）がピッチに入る。

その直後の46分ビルバオが同点に追いつく。ニコ・ウィリアムズ（FW）のアシストからロベルト・ナバーロ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

62分、アラベスは同時に2人を交代。デニス・スアレス（MF）、パブロ・イバニェス（MF）に代わりジョン・グリディ（MF）、アンデル・ゲバラ（MF）がピッチに入る。

68分アラベスが逆転。アブデ・レバッハ（FW）のアシストからテナグリア・ファクンド（DF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

73分、アラベスが選手交代を行う。イブラヒム・ジャバテ（FW）からカルレス・アレーニャ（MF）に交代した。

73分、ビルバオが選手交代を行う。アンドニ・ゴロサベル（DF）からヘスス・アレソ（DF）に交代した。

その直後の74分ビルバオのユーリ・ベルチチェ（DF）のアシストからオイアン・サンセト（MF）がゴールを決めて2-2に追いつく。

さらに83分ビルバオが逆転。ゴルカ・グルセタ（FW）のアシストからニコ・ウィリアムズ（FW）がゴールを決めて2-3と逆転する。

さらに87分ビルバオに貴重な追加点が入る。ゴルカ・グルセタ（FW）のアシストからニコ・ウィリアムズ（FW）がゴールを決めて2-4。2点差に広げる。

その後もビルバオの選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-4で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ビルバオが2-4で勝利した。

なお、アラベスは28分にトニ・マルティネス（FW）、49分にパブロ・イバニェス（MF）、59分にアントニオ・ブランコ（MF）、90+2分にカルレス・アレーニャ（MF）に、またビルバオは59分にゴルカ・グルセタ（FW）、76分にニコ・ウィリアムズ（FW）、84分にミケル・ハウレギサール（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-03 03:40:24 更新