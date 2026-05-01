エールディヴィジ 25/26の第32節 フローニンゲンとエクセルシオールの試合が、5月3日01:45にユーロボルグにて行われた。

フローニンゲンはトム・ファンベルゲン（FW）、ヨルフ・スフレーダース（MF）、デイビッド・ファンデルベルフ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエクセルシオールはエミル・ハンソン（FW）、ギャン・デレフト（FW）、デレンシリ・サンチェス（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の3分に試合が動く。フローニンゲンのデイビッド・ファンデルベルフ（MF）のアシストからティカ・デヨング（MF）がヘディングシュートを決めてフローニンゲンが先制。

しかし、40分エクセルシオールが同点に追いつく。エミル・ハンソン（FW）のアシストからキャスパー・ウィデル（DF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

その直後の47分フローニンゲンが逆転。ティカ・デヨング（MF）のアシストからユネス・タハ（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

56分、フローニンゲンが選手交代を行う。デイビッド・ファンデルベルフ（MF）からMetu Ryan（FW）に交代した。

60分、エクセルシオールが選手交代を行う。エミル・ハンソン（FW）からシモン・ボダルチク（FW）に交代した。

65分エクセルシオールのリック・マイセン（DF）のアシストからデレンシリ・サンチェス（MF）がゴールを決めて2-2に追いつく。

71分、フローニンゲンが選手交代を行う。タイホ・ラント（MF）からブリニョルフル・ウィルムソン（MF）に交代した。

77分、エクセルシオールは同時に2人を交代。ノア・ナウヨクス（MF）、レナード・ハーチェス（MF）に代わりジェロルディノ・アルマントラディング（FW）、アダム・カーレン（MF）がピッチに入る。

86分、エクセルシオールが選手交代を行う。デレンシリ・サンチェス（MF）からイリアス・ブロンクホルスト（DF）に交代した。

87分、フローニンゲンは同時に2人を交代。ユネス・タハ（MF）、マルコ・レンテ（DF）に代わりマッツ・セーントイェンス（MF）、ティリク・メルセラ（DF）がピッチに入る。

88分、エクセルシオールが選手交代を行う。ジェロルディノ・アルマントラディング（FW）からミケ・ファンダイネン（FW）に交代した。

後半終了間際の90分エクセルシオールが逆転。アルトゥー・ザグレ（FW）のアシストからギャン・デレフト（FW）がゴールを決めて2-3と逆転する。

ここで後半終了。2-3で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。エクセルシオールが2-3で勝利した。

2026-05-03 03:51:08 更新