攻撃陣爆発のアーセナル!ギェケレシュ2発&サカ弾でフルハム撃破!!
[5.2 プレミアリーグ第35節 アーセナル 3-0 フルハム]
プレミアリーグは2日、各地で第35節を開催。アーセナルとフルハムの一戦は3-0でホームのアーセナルが勝利。公式戦8試合ぶりの複数得点でタイトル獲得に向けて負けられないアーセナルがフルハムを下し、勝ち点を76ポイントまで伸ばした。
前半9分、首位チームがいきなりチャンスを掴む。フリーキックからMFデクラン・ライスとDFベン・ホワイトのパス交換。ライスが今節ボランチ起用のMFルイス・スケリーに横パスを流す。スケリーは右サイドに開いていたMFブカヨ・サカへ。サカが得意のドリブルでカットインから鋭い切り返しでDFに入っていたFWラウール・ヒメネスを完全に剥がし、縦へ抜けてラストパス。中で待っていたのはストライカーのFWビクトル・ギェケレシュ。冷静に押し込みホームのアーセナルが先制する。サカが復帰の存在感を見せ、ギェケレシュはこのゴールで公式戦20得点、プレミア13得点目となった。
前半27分、久々の先発出場のMFレアンドロ・トロサールが左足でクロスを上げるとコーナーキックで残っていたDFガブリエル・マガリャンイスとGKベルント・レノが交錯。こぼれたところをギェケレシュがシュート。これはレノがしっかりセーブ。
直後の前半29分、アーセナルが畳み掛ける。ライスが右サイドでボールを持ち、ポケットへ絶妙なスルーパス。走り込んだサカがマイナスのクロスを入れ、MFエベレチ・エゼがシュート。DFに当たったこぼれ球をホワイトが拾い、トロサールへ預ける。クロスにDFリッカルド・カラフィオーリがヘディングでゴールネットを揺らす。しかしこれは惜しくもオフサイド、追加点とはならず。
しかし前半40分のアーセナル。右サイドでエゼのスルーパスに走り込んだギェケレシュがタメを作り、さらに走り込んだサカに完璧なタイミングでラストパス。サカが利き足でニアを撃ち抜き、2-0。今度こそアーセナルが追加点を奪う。エースアタッカーの11試合ぶりのゴールでエミレーツ・スタジアムのボルテージが上がっていく。
さらに前半アディショナルタイム+4分。カウンターからトロサールがゴール前まで持ち運び、左足でクロス。ギェケレシュがヘディングで完璧に合わせ、3-0。前半のうちにアーセナルが3点のリードを奪う。公式戦8試合連続で複数得点がなかったアーセナルだったが、今日は攻撃陣が爆発する。
後半は3点リードのアーセナルは無理をせず、どちらかと言うとフルハムがボールを持つ時間が長くなる。しかし、反撃の得点は生み出せず試合はそのまま終了。フルタイムを通して、アーセナルは中盤起用のルイス・スケリーが攻守に躍動。疲労の溜まっていたMFマルティン・スビメンディを休ませることにも成功し、大きな収穫となった。リーグ戦は残り3試合。首位を走るアーセナルは優勝に向けて負けられない戦いが続く。
プレミアリーグは2日、各地で第35節を開催。アーセナルとフルハムの一戦は3-0でホームのアーセナルが勝利。公式戦8試合ぶりの複数得点でタイトル獲得に向けて負けられないアーセナルがフルハムを下し、勝ち点を76ポイントまで伸ばした。
前半9分、首位チームがいきなりチャンスを掴む。フリーキックからMFデクラン・ライスとDFベン・ホワイトのパス交換。ライスが今節ボランチ起用のMFルイス・スケリーに横パスを流す。スケリーは右サイドに開いていたMFブカヨ・サカへ。サカが得意のドリブルでカットインから鋭い切り返しでDFに入っていたFWラウール・ヒメネスを完全に剥がし、縦へ抜けてラストパス。中で待っていたのはストライカーのFWビクトル・ギェケレシュ。冷静に押し込みホームのアーセナルが先制する。サカが復帰の存在感を見せ、ギェケレシュはこのゴールで公式戦20得点、プレミア13得点目となった。
直後の前半29分、アーセナルが畳み掛ける。ライスが右サイドでボールを持ち、ポケットへ絶妙なスルーパス。走り込んだサカがマイナスのクロスを入れ、MFエベレチ・エゼがシュート。DFに当たったこぼれ球をホワイトが拾い、トロサールへ預ける。クロスにDFリッカルド・カラフィオーリがヘディングでゴールネットを揺らす。しかしこれは惜しくもオフサイド、追加点とはならず。
しかし前半40分のアーセナル。右サイドでエゼのスルーパスに走り込んだギェケレシュがタメを作り、さらに走り込んだサカに完璧なタイミングでラストパス。サカが利き足でニアを撃ち抜き、2-0。今度こそアーセナルが追加点を奪う。エースアタッカーの11試合ぶりのゴールでエミレーツ・スタジアムのボルテージが上がっていく。
さらに前半アディショナルタイム+4分。カウンターからトロサールがゴール前まで持ち運び、左足でクロス。ギェケレシュがヘディングで完璧に合わせ、3-0。前半のうちにアーセナルが3点のリードを奪う。公式戦8試合連続で複数得点がなかったアーセナルだったが、今日は攻撃陣が爆発する。
後半は3点リードのアーセナルは無理をせず、どちらかと言うとフルハムがボールを持つ時間が長くなる。しかし、反撃の得点は生み出せず試合はそのまま終了。フルタイムを通して、アーセナルは中盤起用のルイス・スケリーが攻守に躍動。疲労の溜まっていたMFマルティン・スビメンディを休ませることにも成功し、大きな収穫となった。リーグ戦は残り3試合。首位を走るアーセナルは優勝に向けて負けられない戦いが続く。