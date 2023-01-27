ゲンクがECL争うPO2で初黒星…伊東純也が先発、横山歩夢はトップチームデビュー後最長プレー
[5.2 ベルギー・リーグPO2第6節 シャルルロワ 0-2 ゲンク]
首位のゲンクは2日、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)予選出場権を争うベルギー・リーグプレーオフ2の後半戦初戦・第6節でシャルルロワと対戦して0-2で敗れた。ここまで2勝3分けだったがPO2初黒星。FW伊東純也は先発出場し、途中出場のMF横山歩夢はトップチームでの出場4試合目で最もプレータイムの長い30分間の出場機会を得た。
前半22分、伊東が右サイドから蹴ったFKをMFブライアン・ヘイネンがニアサイドでフリックするとファーのDFホスエ・コンゴロが頭で合わせたが、GKモハメド・コネの正面に飛んだ。同28分にはカウンターからMFダーン・ヘイマンスがMFイブラヒマ・バングラのパスを受けて中央からシュートを放つも左ポストに嫌われた。
前半45+1分には伊東のクロスをヘイマンスがドンピシャで合わせるも、GKの好セーブで先制点とはならず。前半は0-0で終了した。
先制はシャルルロワだった。後半11分、FWオーレリアン・シャイドラーがスルーパスに反応して中央左寄りを抜け出すと、ゴール前に折り返したボールをDFケビン・ファンデンケルホフが合わせて1-0。PO2第4節の前回対戦(△1-1)に続いてゲンクからリードを奪う展開になった。
ビハインドのゲンクは後半15分に横山ら3人を一気に投入した。しかし同23分にバングラのハンドでPKを与えてしまうと、FWパフェ・ギアゴンに決められて2点差を追いかける状況になった。
反撃したいゲンクは横山が左サイドから仕掛けていくも、対峙するファンデンケルホフをなかなか突破することができない。伊東は後半37分に交代となった。
後半43分には横山がMFコンスタンティノス・カレサスのクロスをファーサイドで収めて右足を振り抜いたが、相手DFにブロックされた。ゲンクはその後も攻めあぐねるままタイムアップを迎えて完封負けに終わった。
首位のゲンクは2日、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)予選出場権を争うベルギー・リーグプレーオフ2の後半戦初戦・第6節でシャルルロワと対戦して0-2で敗れた。ここまで2勝3分けだったがPO2初黒星。FW伊東純也は先発出場し、途中出場のMF横山歩夢はトップチームでの出場4試合目で最もプレータイムの長い30分間の出場機会を得た。
前半45+1分には伊東のクロスをヘイマンスがドンピシャで合わせるも、GKの好セーブで先制点とはならず。前半は0-0で終了した。
先制はシャルルロワだった。後半11分、FWオーレリアン・シャイドラーがスルーパスに反応して中央左寄りを抜け出すと、ゴール前に折り返したボールをDFケビン・ファンデンケルホフが合わせて1-0。PO2第4節の前回対戦(△1-1)に続いてゲンクからリードを奪う展開になった。
ビハインドのゲンクは後半15分に横山ら3人を一気に投入した。しかし同23分にバングラのハンドでPKを与えてしまうと、FWパフェ・ギアゴンに決められて2点差を追いかける状況になった。
反撃したいゲンクは横山が左サイドから仕掛けていくも、対峙するファンデンケルホフをなかなか突破することができない。伊東は後半37分に交代となった。
後半43分には横山がMFコンスタンティノス・カレサスのクロスをファーサイドで収めて右足を振り抜いたが、相手DFにブロックされた。ゲンクはその後も攻めあぐねるままタイムアップを迎えて完封負けに終わった。