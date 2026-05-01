ブンデスリーガ 25/26の第32節 レーバークーゼンとライプチヒの試合が、5月3日01:30にバイ・アレーナにて行われた。

レーバークーゼンはパトリック・シック（FW）、ネイサン・テラ（FW）、イブラヒム・マザ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するライプチヒはアントニオ・ヌサ（FW）、ロムロ（FW）、ヤン・ディオマンデ（FW）らが先発に名を連ねた。

25分に試合が動く。レーバークーゼンのネイサン・テラ（FW）のアシストからパトリック・シック（FW）がゴールを決めてレーバークーゼンが先制。

さらに45分レーバークーゼンが追加点。アレイクス・ガルシア（MF）のアシストからネイサン・テラ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とレーバークーゼンがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、ライプチヒは同時に2人を交代。アントニオ・ヌサ（FW）、エル・シャダイル・ビチャーブ（DF）に代わりブラジャン・グルーダ（MF）、カステッロ・ルケバ（DF）がピッチに入る。

65分、ライプチヒは同時に2人を交代。ニコラス・サイバルト（MF）、ロムロ（FW）に代わりアサン・ウエドラオゴ（MF）、コンラッド・ハーダー（FW）がピッチに入る。

76分レーバークーゼンが追加点。イブラヒム・マザ（MF）のアシストからパトリック・シック（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

78分、レーバークーゼンは同時に2人を交代。ネイサン・テラ（FW）、モントレル・カルブレス（FW）に代わりアーネスト・ポク（FW）、アーサー（DF）がピッチに入る。

80分、ライプチヒのブラジャン・グルーダ（MF）のアシストからクリストフ・バウムガルトナー（MF）がヘディングシュートを決めて3-1と2点差に詰める。

84分、ライプチヒが選手交代を行う。マックス・フィンクグラフ（DF）からベンヤミン・ヘンリヒス（DF）に交代した。

85分、レーバークーゼンは同時に2人を交代。アレイクス・ガルシア（MF）、イブラヒム・マザ（MF）に代わりエセキエル・フェルナンデス（MF）、マリク・ティルマン（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の89分レーバークーゼンが追加点。アレックス・グリマルド（DF）のアシストからパトリック・シック（FW）がゴールで4-1。3点差となる。パトリック・シック（FW）はハットトリックを達成。

その後もレーバークーゼンの選手交代が行われたが

ここで後半終了。4-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、レーバークーゼンが4-1で勝利した。

なお、レーバークーゼンは86分にマリク・ティルマン（MF）に、またライプチヒは14分にマックス・フィンクグラフ（DF）、72分にザベル・シュラーガー（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-03 03:30:43 更新