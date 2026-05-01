エールディヴィジ 25/26の第32節 ユトレヒトとNACブレダの試合が、5月2日23:30にガルゲンワールド・スタディオンにて行われた。

ユトレヒトはヨアン・カトリヌ（FW）、アルチョム・ステパノフ（FW）、アンヘル・アラルコン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するNACブレダはモハメド・ナッソー（MF）、アンドレ・アユー（MF）、ルイス・ホルトビー（MF）らが先発に名を連ねた。

35分にNACブレダのモハメド・ナッソー（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

ユトレヒトは後半の頭から選手交代。マイク・エルドハイゼン（DF）からイェスパー・カールソン（FW）に交代した。

65分、ユトレヒトは同時に2人を交代。アルチョム・ステパノフ（FW）、アンヘル・アラルコン（FW）に代わりセバスティアン・ハラー（FW）、エイドリアン・ブレイク（FW）がピッチに入る。

72分、NACブレダは同時に2人を交代。チェリオン・バレリウス（DF）、アンドレ・アユー（MF）に代わりリオ・ヒレン（DF）、モウサ・ソマノ（FW）がピッチに入る。

74分、ユトレヒトが選手交代を行う。ニクラス・ベステルランド（DF）からシーベ・ホレマンス（DF）に交代した。

81分、NACブレダが選手交代を行う。ルイス・ホルトビー（MF）からヤイデン・カンデラリア（DF）に交代した。

後半終了間際の86分、ついに均衡が崩れる。ユトレヒトのイェスパー・カールソン（FW）のアシストからダニ・デビト（MF）がゴールが生まれユトレヒトが先制する。

89分、ユトレヒトが選手交代を行う。ダニ・デビト（MF）からダビド・ミン（FW）に交代した。

90分、NACブレダは同時に2人を交代。エネス・マフムトビッチ（DF）、マックス・バラール（MF）に代わりラウル・パウラ（MF）、ブラヒム・ガリディ（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の90+9分ユトレヒトに貴重な追加点が入る。ダビド・ミン（FW）のアシストからエイドリアン・ブレイク（FW）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ユトレヒトが2-0で勝利した。

なお、NACブレダは40分にマックス・バラール（MF）、83分にダニエル・ビエリツァ（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-03 01:50:50 更新