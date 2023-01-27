◇F1第4戦マイアミGP スプリント（2026年5月2日 米フロリダ州マイアミ マイアミ・インターナショナル・オートドローモ＝1周5.412キロ×19周）

中東情勢により約1カ月ぶりの再開となったGPシリーズで今季2度目のスプリントレースが行われ、マクラーレンのランド・ノリス（英国）がポール・ツー・ウインで昨季に続いて優勝を飾った。

今季3戦で2勝を挙げ、スプリント予選でも2番手につけたメルセデスのアンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）がスタートで出遅れ。3番手から出たマクラーレンのオスカー・ピアストリ（オーストラリア）が2位に浮上し、そのままマクラーレン勢がワンツーフィニッシュを飾った。フェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）が3位に入った。

レッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）は6位で、フェラーリのルイス・ハミルトン（英国）は7位。今季からホンダがパワーユニット（PU）を提供するアストンマーチンはフェルナンド・アロンソ（スペイン）が16位、ランス・ストロール（カナダ）が18位だった。

▼ノリス 良いスプリントだった。表彰台のトップに立ててうれしい。アップグレードが本当に役に立った。暑くて汗だくだったけど、それでも頑張った。良い週末のスタートを切れたけど、また最初からやり直さなきゃいけない。

▽スプリント順位

(１)ノリス（マクラーレン）

(２)ピアストリ（マクラーレン）

(３)ルクレール（フェラーリ）

(４)アントネッリ（メルセデス）

(５)ラッセル（メルセデス）

(６)フェルスタッペン（レッドブル）

(７)ハミルトン（フェラーリ）

(８)ガスリー（アルピーヌ）

(９)ハジャー（レッドブル）

(10)コラピント（アルピーヌ）

(11)ボルトレート（アウディ）

(12)オコン（ハース）

(13)ベアマン（ハース）

(14)サインツ（ウィリアムズ）

(15)ローソン（レーシングブルズ）

(16)アロンソ（アストンマーチン）

(17)ペレス（キャデラック）

(18)ストロール（アストンマーチン）

(19)アルボン（ウィリアムズ）

(20)ボッタス（キャデラック）

リタイア ヒュルケンベルク（アウディ）

出走できず リンドブラッド（レーシングブルズ）