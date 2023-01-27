◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 〇統一王者・井上尚弥（判定）ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人●（５月２日、東京ドーム）

世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、弟でＷＢＣ世界バンタム級王者の拓真（大橋）、２人を指導する父・真吾トレーナーは試合後、３人そろって会見に出席。親子ならではのほっこりしたやりとりがあった。

試合のプランを聞かれた尚弥は「プランは…プラン通り。ね？」と、すぐ隣にいた拓真ではなく、拓真の右隣に座る真吾トレーナーに同意を求めた。ところが反応がなく「ハロー？」と呼びかけると、ようやく真吾トレーナーは自分に話しかけられていたと気付き「ソーリー！」と右手を挙げて返し「ちょっと安堵感に浸ってた」と言い訳。２人に挟まれた拓真は笑いが止まらず、話し出そうとした尚弥もなかなか笑いが止まらなかった。

冷静さを取り戻した真吾トレーナーは「中谷選手次第というところは全部できたと思う。前半は逆にナオになかなかパンチを当てられなかったのでは。空間がしっかり尚弥が支配できていた」と試合を振り返った。