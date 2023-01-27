フランクフルトvsハンブルガーSV 試合記録
【ブンデスリーガ第32節】(コメルツバンク・アレーナ)
フランクフルト 1-2(前半0-0)ハンブルガーSV
<得点者>
[フ]ジャン・ウズン(48分)
[ハ]アルベルト・グレンベーク(51分)、ファビオ・ビエイラ(59分)
<退場>
[フ]ラスムス・クリステンセン(90分+12)
<警告>
[フ]オスカー・ホイルンド(52分)、ラスムス・クリステンセン2(71分、90分+12)、アルノー・カリムエンド(85分)、ジャン・ウズン(88分)、ジャン・マテオ・バオヤ(90分+10)
[ハ]ニコラス・カパルド(88分)
└堂安律不在のフランクフルトがハンブルガーSVに逆転負け
フランクフルト 1-2(前半0-0)ハンブルガーSV
<得点者>
[フ]ジャン・ウズン(48分)
[ハ]アルベルト・グレンベーク(51分)、ファビオ・ビエイラ(59分)
<退場>
[フ]ラスムス・クリステンセン(90分+12)
<警告>
[フ]オスカー・ホイルンド(52分)、ラスムス・クリステンセン2(71分、90分+12)、アルノー・カリムエンド(85分)、ジャン・ウズン(88分)、ジャン・マテオ・バオヤ(90分+10)
[ハ]ニコラス・カパルド(88分)
└堂安律不在のフランクフルトがハンブルガーSVに逆転負け