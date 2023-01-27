【ブンデスリーガ第32節】(コメルツバンク・アレーナ)

フランクフルト 1-2(前半0-0)ハンブルガーSV

<得点者>

[フ]ジャン・ウズン(48分)

[ハ]アルベルト・グレンベーク(51分)、ファビオ・ビエイラ(59分)

<退場>

[フ]ラスムス・クリステンセン(90分+12)

<警告>

[フ]オスカー・ホイルンド(52分)、ラスムス・クリステンセン2(71分、90分+12)、アルノー・カリムエンド(85分)、ジャン・ウズン(88分)、ジャン・マテオ・バオヤ(90分+10)

[ハ]ニコラス・カパルド(88分)

堂安律不在のフランクフルトがハンブルガーSVに逆転負け