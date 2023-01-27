CL争うブライトンが痛恨の6試合ぶり黒星…三笘薫は2か月半ぶりフル出場もニューカッスルに敗戦
[5.2 プレミアリーグ第35節 ニューカッスル 3-1 ブライトン]
ブライトンは2日、プレミアリーグ第35節でニューカッスルと対戦して1-3で敗れた。MF三笘薫は2月21日のブレントフォード戦以来のフル出場。「5位以内」もしくは「6位に終わってアストン・ビラがUEFAヨーロッパリーグ優勝&リーグ5位」でUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)出場権を獲得できるが、6試合ぶりの敗戦で6位から暫定7位に後退した。
三笘は開始2分で決定機を演出した。GKバルト・フェルブルッヘンからのロングボールを右足アウトサイドで鮮やかにトラップし、ゴール前のギャップにラストパス。中央でフリーのMFジャック・ヒンシェルウッドが合わせるもGKニック・ポープに止められた。
だが先制はニューカッスル。チャンスを作っていくと前半12分、右サイド深くへの浮き球に反応したFWジェイコブ・マーフィーがGKバルト・フェルブルッヘンに倒されるもすぐに立ち上がってクロスを供給。これをFWウィリアム・オスラが無人のゴールに頭で叩き込んで1-0とした。
さらにブライトンはDFマッツ・ビーファーが相手選手との接触がないプレーで負傷し、前半18分にDFヨエル・フェルトマンとの交代を余儀なくされた。同24分にはCKからDFダン・バーンにヘディングシュートを決められて2点差を追う展開になった。
前半27分、三笘が左サイドのスペースに出したスルーパスはMFカルロス・バレバに繋がらなかったが、回収した相手DFマリック・ティアウのバックパスをGKが蹴ったボールがヒンシェルウッドに当たってゴール方向に飛んだ。思わぬ形で決定機が訪れたものの、ボールは左ポストを叩いて得点にはならなかった。
三笘は前半39分、中盤でMFブルーノ・ギマランイスを押さえたことでイエローカードを受けた。前半はそのままニューカッスルの2点リードで終了した。
ブライトンは後半から三笘を右サイドに、MFヤンクバ・ミンテを左サイドに交換。後半7分には三笘が左からのクロスに反応してゴールに迫ったが、腕で合わせる形になったためハンドの反則だった。なお意図的に得点を狙おうと触れたわけではなかったためイエローカードの対象にはならなかった。
三笘は内側にもポジションを取るなかで後半9分、中央を突破して左足のシュートまで持っていったがDFのスライディングブロックで枠には飛ばなかった。それでもブライトンは同16分、中央を少ないタッチで細かく繋いで前進すると、最後はヒンシェルウッドがゴール右に決めて1点差に迫った。
終盤は三笘が左サイドに戻って同点を狙う。後半44分にはFWジョルジニオ・ルターがペナルティエリア左を突破して折り返したボールをミンテがゴール前で合わせたが、痛恨の枠外。ブライトンは後半アディショナルタイムにMFハービー・バーンズにダメ押しゴールを許し、手痛い黒星を喫した。
ブライトンは2日、プレミアリーグ第35節でニューカッスルと対戦して1-3で敗れた。MF三笘薫は2月21日のブレントフォード戦以来のフル出場。「5位以内」もしくは「6位に終わってアストン・ビラがUEFAヨーロッパリーグ優勝&リーグ5位」でUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)出場権を獲得できるが、6試合ぶりの敗戦で6位から暫定7位に後退した。
だが先制はニューカッスル。チャンスを作っていくと前半12分、右サイド深くへの浮き球に反応したFWジェイコブ・マーフィーがGKバルト・フェルブルッヘンに倒されるもすぐに立ち上がってクロスを供給。これをFWウィリアム・オスラが無人のゴールに頭で叩き込んで1-0とした。
さらにブライトンはDFマッツ・ビーファーが相手選手との接触がないプレーで負傷し、前半18分にDFヨエル・フェルトマンとの交代を余儀なくされた。同24分にはCKからDFダン・バーンにヘディングシュートを決められて2点差を追う展開になった。
前半27分、三笘が左サイドのスペースに出したスルーパスはMFカルロス・バレバに繋がらなかったが、回収した相手DFマリック・ティアウのバックパスをGKが蹴ったボールがヒンシェルウッドに当たってゴール方向に飛んだ。思わぬ形で決定機が訪れたものの、ボールは左ポストを叩いて得点にはならなかった。
三笘は前半39分、中盤でMFブルーノ・ギマランイスを押さえたことでイエローカードを受けた。前半はそのままニューカッスルの2点リードで終了した。
ブライトンは後半から三笘を右サイドに、MFヤンクバ・ミンテを左サイドに交換。後半7分には三笘が左からのクロスに反応してゴールに迫ったが、腕で合わせる形になったためハンドの反則だった。なお意図的に得点を狙おうと触れたわけではなかったためイエローカードの対象にはならなかった。
三笘は内側にもポジションを取るなかで後半9分、中央を突破して左足のシュートまで持っていったがDFのスライディングブロックで枠には飛ばなかった。それでもブライトンは同16分、中央を少ないタッチで細かく繋いで前進すると、最後はヒンシェルウッドがゴール右に決めて1点差に迫った。
終盤は三笘が左サイドに戻って同点を狙う。後半44分にはFWジョルジニオ・ルターがペナルティエリア左を突破して折り返したボールをミンテがゴール前で合わせたが、痛恨の枠外。ブライトンは後半アディショナルタイムにMFハービー・バーンズにダメ押しゴールを許し、手痛い黒星を喫した。