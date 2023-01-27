主力温存の王者バイエルン、最下位ハイデンハイムと劇的ドロー…伊藤洋輝は先発フル出場
[5.2 ブンデスリーガ第32節 バイエルン 3-3 ハイデンハイム]
ブンデスリーガ第32節が2日に行われ、すでに優勝を決めているバイエルンはホームで18位ハイデンハイムと3-3で引き分けた。連勝は5でストップしたものの、13試合負けなし(10勝3分)。DF伊藤洋輝は左サイドバックで先発フル出場した。
6日のUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準決勝第2戦でパリSGを本拠地に迎えるバイエルンは、最下位ハイデンハイムとの一戦で複数の主力選手を温存。2点を先行される展開となったが、前半44分にMFレオン・ゴレツカの直接FKで1点を返し、1-2で折り返した。
ハーフタイム明けにはベンチスタートだったFWハリー・ケイン、FWルイス・ディアス、FWマイケル・オリーズ、DFヨシュア・キミッヒを同時に投入。後半12分には右CKからオリーズのクロスにゴレツカが合わせ、同点ゴールを奪った。
しかし後半31分、残留に望みをつなぎたいハイデンハイムに勝ち越し弾を献上する。それでも同アディショナルタイム11分に、オリーズが左足で強烈なミドルシュート。左ポストを叩いたボールがGKに当たってゴールラインを割り、ラストプレーで3-3のドローに持ち込んだ。
ブンデスリーガ第32節が2日に行われ、すでに優勝を決めているバイエルンはホームで18位ハイデンハイムと3-3で引き分けた。連勝は5でストップしたものの、13試合負けなし(10勝3分)。DF伊藤洋輝は左サイドバックで先発フル出場した。
6日のUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準決勝第2戦でパリSGを本拠地に迎えるバイエルンは、最下位ハイデンハイムとの一戦で複数の主力選手を温存。2点を先行される展開となったが、前半44分にMFレオン・ゴレツカの直接FKで1点を返し、1-2で折り返した。
しかし後半31分、残留に望みをつなぎたいハイデンハイムに勝ち越し弾を献上する。それでも同アディショナルタイム11分に、オリーズが左足で強烈なミドルシュート。左ポストを叩いたボールがGKに当たってゴールラインを割り、ラストプレーで3-3のドローに持ち込んだ。