プレミアリーグ 25/26の第35節 ブレントフォードとウェストハムの試合が、5月2日23:00にGtechコミュニティ・スタジアムにて行われた。

ブレントフォードはイゴーリ・チアゴ（FW）、ケビン・シャーデ（FW）、ミケル・ダムスゴール（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウェストハムはバレンティン・カステジャーノス（FW）、パブロ（FW）、クライセンチオ・サマービル（FW）らが先発に名を連ねた。

15分に試合が動く。ウェストハムの選手によるオウンゴールによりブレントフォードが先制。

ここで前半が終了。1-0とブレントフォードがリードしてハーフタイムを迎えた。

54分ブレントフォードが追加点。イゴーリ・チアゴ（FW）がPKで2-0。さらにリードを広げる。

65分、ウェストハムは同時に2人を交代。バレンティン・カステジャーノス（FW）、カイル・ウォーカーピーターズ（DF）に代わりカラム・ウィルソン（FW）、アーロン・ワンビサカ（DF）がピッチに入る。

74分、ウェストハムが選手交代を行う。エルハッジ・ディウフ（DF）からアダマ・トラオレ（FW）に交代した。

80分、ブレントフォードが選手交代を行う。ケビン・シャーデ（FW）からクリストファー・アイエル（DF）に交代した。

82分ブレントフォードが追加点。キーン・ルイスポッター（FW）のアシストからミケル・ダムスゴール（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。3-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ブレントフォードが3-0で勝利した。

なお、ブレントフォードは73分にマイケル・カヨデ（DF）に、またウェストハムは59分にバレンティン・カステジャーノス（FW）、62分にクライセンチオ・サマービル（FW）、90+6分にオリバー・スカールズ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-03 01:10:11 更新