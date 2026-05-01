プレミアリーグ 25/26 第35節 ブレントフォード vs ウェストハム 試合結果
プレミアリーグ 25/26の第35節 ブレントフォードとウェストハムの試合が、5月2日23:00にGtechコミュニティ・スタジアムにて行われた。
ブレントフォードはイゴーリ・チアゴ（FW）、ケビン・シャーデ（FW）、ミケル・ダムスゴール（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウェストハムはバレンティン・カステジャーノス（FW）、パブロ（FW）、クライセンチオ・サマービル（FW）らが先発に名を連ねた。
15分に試合が動く。ウェストハムの選手によるオウンゴールによりブレントフォードが先制。
ここで前半が終了。1-0とブレントフォードがリードしてハーフタイムを迎えた。
54分ブレントフォードが追加点。イゴーリ・チアゴ（FW）がPKで2-0。さらにリードを広げる。
65分、ウェストハムは同時に2人を交代。バレンティン・カステジャーノス（FW）、カイル・ウォーカーピーターズ（DF）に代わりカラム・ウィルソン（FW）、アーロン・ワンビサカ（DF）がピッチに入る。
74分、ウェストハムが選手交代を行う。エルハッジ・ディウフ（DF）からアダマ・トラオレ（FW）に交代した。
80分、ブレントフォードが選手交代を行う。ケビン・シャーデ（FW）からクリストファー・アイエル（DF）に交代した。
82分ブレントフォードが追加点。キーン・ルイスポッター（FW）のアシストからミケル・ダムスゴール（FW）がゴールで3-0。3点差となる。
その後も両チーム共に選手交代が行われたが
ここで後半終了。3-0で延長戦に突入した。
以降は試合は動かず、ブレントフォードが3-0で勝利した。
なお、ブレントフォードは73分にマイケル・カヨデ（DF）に、またウェストハムは59分にバレンティン・カステジャーノス（FW）、62分にクライセンチオ・サマービル（FW）、90+6分にオリバー・スカールズ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。
2026-05-03 01:10:11 更新