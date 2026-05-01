プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第6節 ウェステルローとルーベンの試合が、5月2日23:00にヘット・カイピエにて行われた。

ウェステルローは坂本 一彩（FW）、木村 誠二（DF）、shunsuke saito（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するルーベンは明本 考浩（MF）、ソリー・カバ（FW）、アブドゥルカリム・トラオレ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ルーベンに所属する大南 拓磨（DF）はベンチからのスタートとなった。

10分に試合が動く。ルーベンのソリー・カバ（FW）のアシストからアブドゥルカリム・トラオレ（FW）がゴールを決めてルーベンが先制。

さらに15分ルーベンが追加点。アブドゥルカリム・トラオレ（FW）のアシストからウーター・ジョージ（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

さらに41分ルーベンが追加点。オスカル・ヒル（DF）のアシストからキアン・ファーセン（FW）がゴールで0-3。3点差となる。

ここで前半が終了。0-3とルーベンがリードしてハーフタイムを迎えた。

ウェステルローは後半の頭から2人が交代。ロマン・ノイシュテッター（MF）、アーサー・ピエドフォート（DF）に代わりリュカ・ムバンバ（DF）、アフォンソ・パトラン（FW）がピッチに入る。

47分、ルーベンが選手交代を行う。アブドゥルカリム・トラオレ（FW）からマテオ・ヘルマンス（MF）に交代した。

50分、ウェステルローのブライアン・レイノルズ（DF）のアシストからアラヤル・サヤド（FW）がヘディングシュートを決めて1-3と2点差に詰める。

さらに52分、ウェステルローの坂本 一彩（FW）がゴールを決めて2-3と1点差に迫る。

さらに68分ウェステルローが同点に追いつく。アラヤル・サヤド（FW）がPKを決めて3-3。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。3-3で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、3-3で引き分けという結果になった。

なお、ウェステルローに所属する坂本 一彩（FW）は先発し80分までプレーした。52分にゴールを決めた。木村 誠二（DF）はフル出場した。shunsuke saito（MF）は先発し90分までプレーした。65分にイエローカードを受けている。

また、ルーベンに所属する明本 考浩（MF）はフル出場した。大南 拓磨（DF）は出場しなかった。

2026-05-03 01:11:00 更新