ラ・リーガ 25/26 第34節 バレンシア vs アトレチコ・マドリード 試合結果
ラ・リーガ 25/26の第34節 バレンシアとアトレチコ・マドリードの試合が、5月2日23:15にエスタディオ・デ・メスタージャにて行われた。
バレンシアはウマル・サディク（FW）、フィリプ・ウグリニッチ（MF）、ラージー・ラマザニ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアトレチコ・マドリードはティアゴ・アルマダ（MF）、ラヤネ・ベリド（DF）、Morcillo Javier（MF）らが先発に名を連ねた。
前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。
59分、バレンシアは同時に2人を交代。フィリプ・ウグリニッチ（MF）、ルイス・リオハ（MF）に代わりウーゴ・ドゥーロ（FW）、ディエゴ・ロペス（FW）がピッチに入る。
63分、アトレチコ・マドリードは同時に2人を交代。Morcillo Javier（MF）、ラヤネ・ベリド（DF）に代わりLlorente Miguel（FW）、イケル・ルケ（FW）がピッチに入る。
73分、アトレチコ・マドリードは同時に2人を交代。ティアゴ・アルマダ（MF）、ロドリゴ・メンドーサ（MF）に代わりコケ（MF）、アントワヌ・グリーズマン（MF）がピッチに入る。
73分、バレンシアは同時に2人を交代。ホセルイス・ガヤ（DF）、ラージー・ラマザニ（FW）に代わりヘスス・バスケス（DF）、アルノー・ダンジュマ（FW）がピッチに入る。
その直後の74分、ついに均衡が崩れる。アトレチコ・マドリードのオベド・バルガス（MF）のアシストからイケル・ルケ（FW）がゴールが生まれアトレチコ・マドリードが先制する。
さらに82分アトレチコ・マドリードに貴重な追加点が入る。アントワヌ・グリーズマン（MF）のアシストからLlorente Miguel（FW）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。
その後も両チーム共に選手交代が行われたが
ここで後半終了。0-2で延長戦に突入した。
以降は試合は動かず、アトレチコ・マドリードが0-2で勝利した。
なお、バレンシアは67分にセサル・タレガ（DF）に、またアトレチコ・マドリードは29分にティアゴ・アルマダ（MF）、52分にロドリゴ・メンドーサ（MF）、61分にオベド・バルガス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。
2026-05-03 01:30:19 更新