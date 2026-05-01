ラ・リーガ 25/26の第34節 バレンシアとアトレチコ・マドリードの試合が、5月2日23:15にエスタディオ・デ・メスタージャにて行われた。

バレンシアはウマル・サディク（FW）、フィリプ・ウグリニッチ（MF）、ラージー・ラマザニ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアトレチコ・マドリードはティアゴ・アルマダ（MF）、ラヤネ・ベリド（DF）、Morcillo Javier（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

59分、バレンシアは同時に2人を交代。フィリプ・ウグリニッチ（MF）、ルイス・リオハ（MF）に代わりウーゴ・ドゥーロ（FW）、ディエゴ・ロペス（FW）がピッチに入る。

63分、アトレチコ・マドリードは同時に2人を交代。Morcillo Javier（MF）、ラヤネ・ベリド（DF）に代わりLlorente Miguel（FW）、イケル・ルケ（FW）がピッチに入る。

73分、アトレチコ・マドリードは同時に2人を交代。ティアゴ・アルマダ（MF）、ロドリゴ・メンドーサ（MF）に代わりコケ（MF）、アントワヌ・グリーズマン（MF）がピッチに入る。

73分、バレンシアは同時に2人を交代。ホセルイス・ガヤ（DF）、ラージー・ラマザニ（FW）に代わりヘスス・バスケス（DF）、アルノー・ダンジュマ（FW）がピッチに入る。

その直後の74分、ついに均衡が崩れる。アトレチコ・マドリードのオベド・バルガス（MF）のアシストからイケル・ルケ（FW）がゴールが生まれアトレチコ・マドリードが先制する。

さらに82分アトレチコ・マドリードに貴重な追加点が入る。アントワヌ・グリーズマン（MF）のアシストからLlorente Miguel（FW）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。0-2で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、アトレチコ・マドリードが0-2で勝利した。

なお、バレンシアは67分にセサル・タレガ（DF）に、またアトレチコ・マドリードは29分にティアゴ・アルマダ（MF）、52分にロドリゴ・メンドーサ（MF）、61分にオベド・バルガス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-03 01:30:19 更新