◇ア・リーグ ブルージェイズ7−3ツインズ（2026年5月1日 ミネアポリス）

ナインとともに「お辞儀パフォーマンス」で喜びを分かち合った。ブルージェイズの岡本がメジャー初の1試合2発＆2打席連発の活躍でチームを勝利に導き、「毎日、練習を重ねてコーチの方と話しながらやっている。捉えられて良かった」と相好を崩した。

2―2の4回、先頭で右腕ウッズリチャードソンのスライダーを捉え、左翼席へ日本選手通算998号の6号ソロ。5回1死一塁では初球のスプリットを拾い、強烈なライナーで同999号の7号2ランを左翼席へ運んだ。この一発は両軍最速の打球速度110・2マイル（約177・3キロ）を計測し「本当に反応でうまく打てた」と自賛した。

試合開始の約5時間前から行われた早出の打撃練習で汗を流した。前日は3試合ぶりに無安打に終わっていたが、地道な取り組みが実を結び、立て続けに豪快な当たりを放った。7本塁打、18打点はいずれもチームトップ。岡本は「試合に出る以上、毎日いいものを出したいと思ってやっている」と力強かった。