モンスター級の頭脳で政権交代を阻止した。日本ボクシング史上最多５万５０００人を動員した２日の東京ドーム興行のメインイベント、世界スーパーバンタム級４団体統一タイトルマッチは４団体統一王者・井上尚弥（３３＝大橋）がＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８＝Ｍ・Ｔ）を３―０の判定で破って防衛に成功。至高の技術戦を「脳のスタミナがすごく削られた」と振り返り、今後については「僕の中では白紙」と話すにとどめた。

日本史上最大と言われた天下分け目の一戦は立ち上がりが注目されたが、静かな距離の探り合いからスタート。そこから３２戦全勝、ＫＯを量産してきた強打者同士が紙一重でパンチを避け合うスリリングな展開に発展。その中でもフェイントをかけながら笑顔を見せ合うなどの駆け引きも繰り広げられたが、尚弥が１１ラウンド（Ｒ）に右アッパーで中谷の左目に大きなダメージを与えて流れを引き寄せて押し切った。

世界最高峰のボクサーの一人に君臨する自身を脅かす存在となった中谷をねじ伏せ、尚弥は「下から上がってきた選手と戦うというのは、やっぱり負けられない気持ち、今までの試合と全く違う、重圧だったり、雰囲気があった。すごい自分の中で張り詰めた５月２日までだったので、ひとまず今日は勝てて本当にホッとしてます」と安堵の表情。静かな立ち上がりも「プラン通りでしたね。中谷選手は、そう出てくるなら今日の戦い方というトーンでした」と、想定内と明かした。

そして「体力というか、やっぱり脳のスタミナがすごく今日は削られたな。それだけ張り詰めて１２Ｒ戦った。お互いその打って外して打って外してという技術戦、お互いが楽しんでやってるなと。すごく楽しい試合でした」と知力、体力、精神力を尽くした戦いに充実の表情だ。

８〜１０Ｒにかけて攻勢を強めた中谷にポイントが流れたことも、「前半からポイントを陣営と確認しながら戦っていた。戦う前から言っていた。今日は本当に勝つ。その中で８、９、１０（Ｒ）あたりはちょっと捨ててもいいのかな、と思いながら戦っていました」と冷静な判断であったことを明かした。

接戦を演じた中谷については「気持ちも強い選手でしたし、高度な技術というものも含まれてたので、必ずまたスーパーバンタム（級）でチャンピオンになる選手だなというのは感じました」と可能性を絶賛。自身については「僕のボクシング人生は今日がゴールではないので、まだまだ伝説をつくっていけるんじゃないかなとも思っている。今日以上の伝説を今後、つくっていけたらいいなと思います」と目を輝かせた。

今後は、２階級制覇王者のジェシー・ロドリゲス（米国）との対戦もうわさされるが「自分の口からは今言えることはないのかなと思います。今は僕の中では白紙です」と話すのみ。最後は「ここで試合ができたら、本当にボクサーとして尽きると思う。またそんな試合ができたらいい」と東京ドーム再進出に意欲を示した。

モンスター伝説はまだまだ続いていく。