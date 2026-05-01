ブンデスリーガ 25/26の第32節 バイエルン・ミュンヘンとハイデンハイムの試合が、5月2日22:30にアリアンツ・アレーナにて行われた。

バイエルン・ミュンヘンは伊藤 洋輝（DF）、ニコラ・ジャクソン（FW）、ジャマル・ムシアラ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するハイデンハイムはマービン・ピエリンガー（FW）、ブドゥ・ジブジバーゼ（FW）、エレン・ディンクチ（FW）らが先発に名を連ねた。

22分に試合が動く。ハイデンハイムのマーノン・ブッシュ（DF）のアシストからブドゥ・ジブジバーゼ（FW）がゴールを決めてハイデンハイムが先制。

さらに31分ハイデンハイムが追加点。マーノン・ブッシュ（DF）のアシストからエレン・ディンクチ（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

しかし、44分、バイエルン・ミュンヘンのレオン・ゴレツカ（MF）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

ここで前半が終了。1-2とハイデンハイムがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、バイエルン・ミュンヘンは同時に4人を交代。Sapoko Ndiaye Bara（MF）、ジャマル・ムシアラ（MF）、ヨシプ・スタニシッチ（DF）、アレクサンダル・パブロビッチ（MF）に代わりハリー・ケーン（FW）、ミカエル・オリズ（FW）、ルイス・ディアス（FW）、ヨシュア・キミヒ（DF）がピッチに入る。

57分バイエルン・ミュンヘンが同点に追いつく。ミカエル・オリズ（FW）のアシストからレオン・ゴレツカ（MF）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

だが、76分ハイデンハイムが逆転。アリヨン・イブラヒモビッチ（MF）のアシストからブドゥ・ジブジバーゼ（FW）がゴールを決めて2-3と逆転する。

77分、バイエルン・ミュンヘンが選手交代を行う。ヨナタン・ター（DF）からアルフォンソ・デービス（MF）に交代した。

77分、ハイデンハイムが選手交代を行う。マービン・ピエリンガー（FW）からシュテファン・シマー（FW）に交代した。

81分、ハイデンハイムは同時に2人を交代。アリヨン・イブラヒモビッチ（MF）、ブドゥ・ジブジバーゼ（FW）に代わりルカ・ケルバー（MF）、ミッケル・カウフマン（FW）がピッチに入る。

89分、ハイデンハイムが選手交代を行う。ニクラス・ドルシュ（MF）に代わりティム・ジールスレーベン（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで後半終了。3-3で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。3-3で引き分けという結果になった。

後半終了間際の90+11分バイエルン・ミュンヘンのハイデンハイムの選手によるオウンゴールにより3-3に追いつく。

なお、バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤 洋輝（DF）はフル出場した。

2026-05-03 01:10:29 更新