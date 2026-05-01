ブンデスリーガ 25/26の第32節 ウニオン・ベルリンとケルンの試合が、5月2日22:30にアン・デア・アルテン・フェルステライにて行われた。

ウニオン・ベルリンはイリヤース・アンサ（FW）、オリバー・バーク（FW）、アルヨッシャ・ケムレイン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するケルンはサイード・エルマラ（MF）、マリウス・ビュルター（FW）、ヤクプ・カミニスキ（MF）らが先発に名を連ねた。

33分に試合が動く。ケルンのルカ・バルトシュミット（FW）のアシストからマリウス・ビュルター（FW）がゴールを決めてケルンが先制。

ここで前半が終了。0-1とケルンがリードしてハーフタイムを迎えた。

58分、ウニオン・ベルリンは同時に3人を交代。アンドラス・シェーファー（MF）、イリヤース・アンサ（FW）、ヨシプ・ユラノビッチ（DF）に代わりリバン・ブルク（MF）、アンドレイ・イリッチ（FW）、クリストファー・トリメル（DF）がピッチに入る。

61分ケルンが追加点。クリストファー・ルンド（DF）のアシストからサイード・エルマラ（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

62分、ケルンが選手交代を行う。ルカ・バルトシュミット（FW）からフェリペ・チャベス（MF）に交代した。

67分、ウニオン・ベルリンが選手交代を行う。スタンリー・ヌソキ（DF）からティム・スカルケ（MF）に交代した。

71分、ケルンは同時に3人を交代。マリウス・ビュルター（FW）、ヤクプ・カミニスキ（MF）、サイード・エルマラ（MF）に代わりリントン・マイナ（MF）、ヤン・ティールマン（MF）、Niang Youssoupha（FW）がピッチに入る。

73分、ウニオン・ベルリンのクリストファー・トリメル（DF）のアシストからトム・ローテ（DF）がヘディングシュートを決めて1-2と1点差に迫る。

80分、ケルンが選手交代を行う。クリストファー・ルンド（DF）からジョエル・シュミード（DF）に交代した。

88分、ウニオン・ベルリンが選手交代を行う。ラニ・ケディラ（MF）からアレックス・クラル（MF）に交代した。

その直後の89分ウニオン・ベルリンが同点に追いつく。リバン・ブルク（MF）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

ここで後半終了。2-2で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、2-2で引き分けという結果になった。

なお、ウニオン・ベルリンは34分にディオゴ・レイテ（DF）、90+6分にリバン・ブルク（MF）に、またケルンは31分にエリック・マルテル（MF）、55分にジャフマイ・シンプソン ピュゼー（DF）、89分にマルビン・シュバーベ（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-03 00:40:27 更新