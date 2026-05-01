プレミアリーグ 25/26の第35節 ウルバーハンプトンとサンダーランドの試合が、5月2日23:00にモリニュー・スタジアムにて行われた。

ウルバーハンプトンはトル・アロコダレ（FW）、アダム・アームストロング（FW）、マテウス・マネ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサンダーランドはブライアン・ブロビー（FW）、チェムスディネ・タルビ（FW）、エンゾ・ルフェー（MF）らが先発に名を連ねた。

17分に試合が動く。サンダーランドのグラニト・ジャカ（MF）のアシストからノルディ・ムキエレ（DF）がヘディングシュートを決めてサンダーランドが先制。

24分にサンダーランドのダニエル・バラード（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

ここで前半が終了。0-1とサンダーランドがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、ウルバーハンプトンが選手交代を行う。ペドロ・リマ（DF）からロドリゴ・ゴメス（FW）に交代した。

54分ウルバーハンプトンが同点に追いつく。ウーゴ・ブエノ（DF）のアシストからサンティアゴ・ブエノ（DF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、サンダーランドは45+2分にブライアン・ブロビー（FW）、56分にグラニト・ジャカ（MF）、81分にデニス・サーキン（DF）、90+4分にロビン・ローフス（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-03 01:00:07 更新