◇イングランド・プレミアリーグ第35節 ブライトン1―3ニューカッスル（2026年5月2日 ニューカッスル）

ブライトンの日本代表MF三笘薫（28）が2日、敵地でのニューカッスル戦に先発フル出場するも得点には絡めず。1―3と6試合ぶりの黒星を喫し、来季の欧州カップ戦出場権争いから一歩後退した。

試合は開始12分で失点するなど再三にわたってDFラインの裏をつかれ前半だけで2失点。前半18分にMFウィーファーが負傷交代するアクシデントにも襲われ、ほとんどチャンスの作れないまま0―2で前半を終えた。

2試合連続の先発出場となった三笘は後半7分、左からのクロスに飛び込み相手ゴールを脅かしたが左腕に当たっていたため得点は認められず。後半は左から右サイドへとポジションチェンジをするも得点に絡むことはできなかった。

チームは後半16分、FWウェルベックからのパスを受けたMFヒンシェルウッドが追撃弾。1点を返したが後半アディショナルタイムにも失点し、1―3で敗戦。来季の欧州カップ戦出場権も視野に入ってきたなかで迎えた大事な一戦を落とし、暫定7位へと転落した。