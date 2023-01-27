第35節のニューカッスル戦にフル出場

イングランド・プレミアリーグ、ブライトンの日本代表MF三笘薫が現地時間5月2日、アウェーで行われたリーグ第35節のニューカッスル戦でフル出場を果たした。

三笘は左ウイングで2試合連続で先発出場。開始2分、左サイドでGKバルト・フェルブルッへンのフィードを右足アウトサイドで完璧にコントロールすると、ゴール前のMFヒンシェルウッドへ決定的なパスを送る。だがシュートは相手GKに防がれ、“アシスト未遂”に終わった。

その後、チームはGKの判断ミスもあり、前半12分に先制点を許すと、同24分にもコーナーキックから追加点を奪われた。

2点を追いかける後半は、右サイドにポジションを変更。同9分には中央をドリブルで突破し、左足でシュートを放つ場面もあった。1点差に迫った終盤には再び左サイドへポジションを移し、相手ゴールに迫ったが、得点は奪えなかった。

後半アディショナルタイムには相手に3点目を奪われて、チームは1-3で敗戦。3月4日のアーセナル戦以来、6試合ぶりの黒星となった。（FOOTBALL ZONE編集部）