セリエA 25/26の第35節 ウディネーゼとトリノの試合が、5月2日22:00にブルーエナジー・スタジアムにて行われた。

ウディネーゼはアダム・ブクサ（FW）、ニコロ・ザニオーロ（MF）、ハッサン・カマラ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトリノはニコラ・ブラシッチ（MF）、ジョバンニ・シメオネ（FW）、ラファエル・オブラドール（DF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。45+1分に試合が動く。ウディネーゼのキングスレイ・ エヒジブエ（DF）がゴールを決めてウディネーゼが先制。

ここで前半が終了。1-0とウディネーゼがリードしてハーフタイムを迎えた。

51分ウディネーゼが追加点。レノン・ミラー（MF）のアシストからトーマス・クリステンセン（DF）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ウディネーゼが2-0で勝利した。

なお、ウディネーゼは46分にクリスティアン・カバセレ（DF）に、またトリノは49分にラファエル・オブラドール（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-03 00:10:18 更新