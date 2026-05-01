ブンデスリーガ 25/26 第32節 ホッフェンハイム vs シュツットガルト 試合結果
ブンデスリーガ 25/26の第32節 ホッフェンハイムとシュツットガルトの試合が、5月2日22:30にライン・ネッカー・アレーナにて行われた。
ホッフェンハイムはティム・レンペール（FW）、フィスニク・アスラニ（FW）、アンドレイ・クラマリッチ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシュツットガルトはデニス・ウンダブ（FW）、クリス・ヒューリッヒ（MF）、ビラル・ハヌス（MF）らが先発に名を連ねた。
試合開始早々の7分に試合が動く。ホッフェンハイムのフィスニク・アスラニ（FW）のアシストからアンドレイ・クラマリッチ（FW）がゴールを決めてホッフェンハイムが先制。
しかし、20分シュツットガルトが同点に追いつく。ラモン・ヘンドリックス（DF）のアシストからクリス・ヒューリッヒ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。
だが、23分ホッフェンハイムが逆転。バズーマナ・トゥーレ（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。
ここで前半が終了。2-1とホッフェンハイムがリードしてハーフタイムを迎えた。
後半開始早々の49分ホッフェンハイムが追加点。バズーマナ・トゥーレ（MF）のアシストからアンドレイ・クラマリッチ（FW）がゴールで3-1。さらにリードを広げる。
55分、シュツットガルトは同時に2人を交代。ユリアン・シャボ（DF）、ヨシュア・バグノマン（DF）に代わりマクシミリアン・ミッテルシュテット（DF）、エルメディン・デミロビッチ（FW）がピッチに入る。
64分、シュツットガルトのジェイミー・ルウェリング（MF）のアシストからエルメディン・デミロビッチ（FW）がゴールを決めて3-2と1点差に迫る。
69分にシュツットガルトのアタカン・カラゾル（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。
76分、シュツットガルトが選手交代を行う。ビラル・ハヌス（MF）からロレンツ・アシニョン（DF）に交代した。
81分、ホッフェンハイムが選手交代を行う。ティム・レンペール（FW）からマックス・メルステト（FW）に交代した。
86分、シュツットガルトが選手交代を行う。ジェイミー・ルウェリング（MF）からティアゴ・トマス（FW）に交代した。
90分、ホッフェンハイムが選手交代を行う。フィスニク・アスラニ（FW）からアレクサンダー・プラス（MF）に交代した。
90+1分、ホッフェンハイムは同時に2人を交代。アンドレイ・クラマリッチ（FW）、バウター・ブルヘル（MF）に代わりムハンメド・ダマー（MF）、ケビン・アクポグマ（DF）がピッチに入る。
後半終了間際の90+5分シュツットガルトのティアゴ・トマス（FW）がゴールを決めて3-3に追いつく。
ここで後半終了。3-3で延長戦に突入した。
そのまま試合終了。3-3で引き分けという結果になった。
なお、ホッフェンハイムは49分にアンドレイ・クラマリッチ（FW）、68分にベルナルド（DF）、83分にオザン・カバク（DF）に、またシュツットガルトは58分にビラル・ハヌス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。
2026-05-03 00:30:17 更新