ブンデスリーガ 25/26の第32節 ホッフェンハイムとシュツットガルトの試合が、5月2日22:30にライン・ネッカー・アレーナにて行われた。

ホッフェンハイムはティム・レンペール（FW）、フィスニク・アスラニ（FW）、アンドレイ・クラマリッチ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシュツットガルトはデニス・ウンダブ（FW）、クリス・ヒューリッヒ（MF）、ビラル・ハヌス（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の7分に試合が動く。ホッフェンハイムのフィスニク・アスラニ（FW）のアシストからアンドレイ・クラマリッチ（FW）がゴールを決めてホッフェンハイムが先制。

しかし、20分シュツットガルトが同点に追いつく。ラモン・ヘンドリックス（DF）のアシストからクリス・ヒューリッヒ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

だが、23分ホッフェンハイムが逆転。バズーマナ・トゥーレ（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

ここで前半が終了。2-1とホッフェンハイムがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半開始早々の49分ホッフェンハイムが追加点。バズーマナ・トゥーレ（MF）のアシストからアンドレイ・クラマリッチ（FW）がゴールで3-1。さらにリードを広げる。

55分、シュツットガルトは同時に2人を交代。ユリアン・シャボ（DF）、ヨシュア・バグノマン（DF）に代わりマクシミリアン・ミッテルシュテット（DF）、エルメディン・デミロビッチ（FW）がピッチに入る。

64分、シュツットガルトのジェイミー・ルウェリング（MF）のアシストからエルメディン・デミロビッチ（FW）がゴールを決めて3-2と1点差に迫る。

69分にシュツットガルトのアタカン・カラゾル（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

76分、シュツットガルトが選手交代を行う。ビラル・ハヌス（MF）からロレンツ・アシニョン（DF）に交代した。

81分、ホッフェンハイムが選手交代を行う。ティム・レンペール（FW）からマックス・メルステト（FW）に交代した。

86分、シュツットガルトが選手交代を行う。ジェイミー・ルウェリング（MF）からティアゴ・トマス（FW）に交代した。

90分、ホッフェンハイムが選手交代を行う。フィスニク・アスラニ（FW）からアレクサンダー・プラス（MF）に交代した。

90+1分、ホッフェンハイムは同時に2人を交代。アンドレイ・クラマリッチ（FW）、バウター・ブルヘル（MF）に代わりムハンメド・ダマー（MF）、ケビン・アクポグマ（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+5分シュツットガルトのティアゴ・トマス（FW）がゴールを決めて3-3に追いつく。

ここで後半終了。3-3で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。3-3で引き分けという結果になった。

なお、ホッフェンハイムは49分にアンドレイ・クラマリッチ（FW）、68分にベルナルド（DF）、83分にオザン・カバク（DF）に、またシュツットガルトは58分にビラル・ハヌス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-03 00:30:17 更新