ボクシング元世界２階級王者・亀田大毅氏が２日、自身のユーチューブチャンネルを更新。この日、東京ドームで行われたボクシング・スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３＝大橋）とＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８＝Ｍ・Ｔ）の一戦を振り返った。

試合は静かな立ち上がりから、８ラウンド（Ｒ）で中谷が前に出て圧力を強めた。９Ｒには中谷の右アッパーが井上のアゴをとらえる。１０Ｒに中谷はワンツーをヒットさせたが、その後に偶然のバッティングで眉間から出血した。

１１Ｒ、井上の強烈な右アッパーが中谷の顔面をとらえると、中谷は左目にダメージを負い、井上が次々と強打を浴びせた。最終１２Ｒまでもつれた試合は井上が３―０で判定勝ち。両者は笑顔で健闘を称え、抱き合った。

至極の一戦に大毅氏も痺れた様子。「井上選手が勝つという予想は当たったけど、中盤、井上選手がグッとペースを寄せてくるんかな？と思ったんですけど、中谷選手がペースを寄せてきたんで…。あそこは意外でした」

続けて「とにかく高度な戦いで、僕なんかが言えるアレではないんですが、（注目は）前半、１０Ｒ、１１Ｒと１２Ｒなんですよね。１０Ｒは中谷選手が取ったんですよ。１１Ｒ、１２Ｒは明確に（井上選手に）取られた。逆に言うと、井上選手が明確に取ったラウンドって１１Ｒと１２Ｒなんですよね。中谷選手が明確に取ったのは中盤、結構あったんすよ。なので互角に見えた」と試合を振り返った。

ポイント僅差の判定決着となったが、大毅氏は「ボクシングの試合ってどこまで行っても１０対９なんですよ。明確に取っても１０対９なんで。もし１０対９・５があるんだったら、ドロー、もしくは中谷選手が勝っていてもおかしくない試合だった。きわどいラウンドをモノにする井上選手のすごさ、世界戦のキャリアの多さ（が出た）」と指摘。最後は「もう１回見たい、この試合！」と訴えていた。