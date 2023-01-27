◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 〇統一王者・井上尚弥（判定）ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人●（５月２日、東京ドーム）

世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）が、ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級１位の中谷潤人（Ｍ・Ｔ）を判定で下した。自身２年ぶり２度目の東京ドーム興行でメインを務め、５万５０００人の観衆が集まった。「ＴＨＥ ＤＡＹ やがて、伝説となる日」と銘打たれた興行で伝説になれたか問われると「今日が伝説の日になったかどうかっていうのは、まあちょっとわからないんですけど、やがて、なので」と前置きし「僕のボクシング人生というのは今日がゴールではないので、まだまだ伝説を作っていけるんじゃないかなとも思っている。今日以上の伝説を今後作っていけたらいいなと思います」と話した。

３２戦全勝同士の頂上対決は、試合途中で目を合わせて笑い合うような場面もあった。中谷の強烈なパンチを尚弥がヒラリとかわすシーンが場内ビジョンで流れると、大観衆はどよめき、歓声が起きた。