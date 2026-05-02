香取慎吾とタッグを組む『しんごの芽』5月のマンスリーMCはやす子！「香取さんの懐の深さに助けられました！」

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あらたな「未来のヒット番組」を見つけるべく、様々なテレビ企画のタネを検証し可能性を探る読売テレビ『しんごの芽（「芽」は、芽の絵文字）』（毎週土曜 23時30分～）。

MCを務めるのは、40年弱もの間テレビの最前線を走り続けている誰もが認める国民的スター・香取慎吾。香取にとってこの番組が関西ローカルとして初のレギュラー番組となっている。

そんな『しんごの芽』の5月のマンスリーMC（5月9日放送分から）としてやす子の出演が決定した。

■「やす子ちゃんは全部終わってないうちから反省ばかりしてる、それが面白かったです（笑）。」（香取慎吾）

やす子はこれまでのマンスリーMCのなかでも最年少、香取との芸歴差も30年以上の“新世代”で、もちろん香取とタッグを組みMCを務めるのは初。ふたりの化学反応に注目だ。

5月の収録は都内の中高一貫校の体育館で行われ、一部の回にはその学校の生徒が進行として参加するというあらたな取り組みも実施。

中学生たちとともに既に成立している遊びに“たったひとつ”要素を加えてその結果を検証する「足してみる」、人気店のシェフが鉄鍋を育てる様子に密着する「育てる」、映画館や食事会など、自分だったらどの席に座るかについてを徹底議論する「座りたい席」、エレベーターの押されすぎてこすれたボタンの先には名店があるのかどうかを検証する「こすれたボタン」の計4本の企画がオンエアされる。

■番組情報

読売テレビ『しんごの芽』

毎週土曜 23:30～23:55 ※関西ローカル

放送終了後TVer見逃し配信あり

MC：香取慎吾

マンスリーMC：やす子

■関連リンク

『しんごの芽』番組サイト

https://www.ytv.co.jp/shingonome/