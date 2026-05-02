世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦し、3-0の判定勝ちを収めた。5万5000席のチケットが完売。世界が注目する日本人2人による“世紀の一戦”だった。世界戦歴代最多となる28連勝に。戦績は33歳の井上が33勝（27KO）、28歳の中谷が32勝（24KO）1敗。会見で井上は「僕のボクシング人生は今日がゴールではない。今日以上の伝説をこれから作っていければ」と笑顔で試合を振り返った。

両者のリングインで、東京ドームが揺れた。ともにプロ32戦無敗。日本ボクシングの歴史に残る頂上決戦は午後9時54分、開始のゴングが鳴った。

初回から息をのむ展開が続き、対峙した2人は笑みを浮かべる場面も。10回、中谷が偶然のバッティングで額から出血するも、ドクターチェックの後に試合再開。井上に猛攻を仕掛けた。11回、井上が右アッパーから圧力をかける。中谷は左目がふさがった状態になり、防戦一方になった。最終12回を戦い抜き、決着がつかず。両者ハグで健闘をたたえ合い、「ありがとう」と握手した。

会見では「ホッとしています」と心境を笑顔で語った。権威ある米ボクシング専門誌「ザ・リング」のパウンド・フォー・パウンド（PFP＝階級を超えた格付け）では井上が2位、中谷は6位。“史上最高の日本人対決”と称され、ともにデビューから32戦無敗のまま激突した。

「日本人のPFPで下から上がってきている選手。負けられない重圧があった。張り詰めた5月2日までだったので、勝ててホッとしている」

リングインタビューでは「しばらく休みたい」と今後についてコメント。改めて会見で予定を問われると「自分の口からは言えることはない。大橋会長を含め、今後のプランがあると思うので。そこから始めたい。僕の中では白紙です」と説明した。

昨年3月の年間表彰式で、井上が中谷との対戦を呼びかけたことをきっかけに、ビッグマッチの計画が進んだ。中谷については「気持ちも強い選手だったし、また必ずスーパーバンタムでチャンピオンになる選手だと思った」と称賛した。

井上は昨年、自身12年ぶりとなる異例の年間4試合を敢行。12月にアラン・ピカソに3-0判定勝ちを収め、歴代最多の世界戦27連勝を達成していた。東京ドームの観戦チケットは1か月以上前に5万5000席分が完売。ペイパービュー（PPV）配信がなされた。

井上の所属ジムの大橋会長によると、井上、中谷ともにファイトマネーは過去最高額に。井上のリングインでは布袋寅泰がギターを生演奏し、国歌独唱は藤井フミヤが務めるなど演出も超豪華。テレンス・クロフォード氏ら海外からも大物が駆け付けるなど、注目は日本国内にとどまらないビッグマッチだった。



（THE ANSWER編集部）