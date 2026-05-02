◆卓球 世界選手権団体戦 第５日（２日、英ロンドン）

１００年記念大会が聖地・ロンドンで行われ、男子リーグ戦で世界チームランク４位の日本は、同５位のドイツにを２―３で逆転負けを喫し、開幕黒星スタートとなった。

第１試合では、全日本選手権で連覇したシングルスの世界ランク８位の松島輝空（そら）が、同１０位のＤ・チウに０―３でストレート負け。相手の高回転のフォアドライブに押され、日本は苦しい立ち上がりになったが、第２試合で同３位のエース・張本智和（トヨタ自動車）が同１３位のＢ・デューダに３―２のフルゲームで勝ちきった。

１勝１敗で迎えた第３試合を任されたのは、ドイツ１部「ブンデスリーガ」を主戦場にする戸上隼輔（井村屋グループ）。昨年の個人戦の男子ダブルスで日本勢６４年ぶりの金メダルに輝いた主軸が、同１７位のＰ・フランチスカに第１ゲーム（Ｇ）を５―１１で先取されながらも粘って、３―２のフルゲームで逆転勝ち。日本に大きな１勝をもたらした。

だが、２勝１敗で臨んだ第４試合を任されたエース・張本智が、第１試合で松島に勝った難敵に対してストレートで敗れた。２勝２敗の第５試合は、ダブルエースの松島がＢ・デューダに挑んだ。左利き同士の対決で第１Ｇこそ５―１１で落としたが、第２Ｇはサーブからの展開で挽回し、１１―６で取り返した。しかし攻めのレシーブを繰り出したＢ・デューダに流れを握られ、松島はゲームカウント１―３で敗戦。３時間超の激闘の末に日本の開幕黒星が決まった。

日本男子は落ち込んでいる暇もない。リーグ戦がスタートしたこの日はダブルヘッダーで、第２試合は日本時間３日午前３時半から世界チームランク７位の宿敵・台湾と対戦する。

◆大会方式 男女とも各６４の国・地域が２つの類に分かれ、〈１〉日本を含む世界ランク上位７チームと開催国のイングランドの計８チームは、リーグ戦でシード順を決め、全チームが決勝トーナメント（Ｔ）に進む。〈２〉残りの５６チームが４チームずつ１４組に分かれて予選リーグを行い、各組１位と２位の１０チームの計２４チームが決勝Ｔに進出。決勝Ｔは４日〜１０日に〈１〉と〈２〉で勝ち上がったチームの計３２チームで争う。試合形式は団体戦でシングルス最大５試合が行われ、３戦先勝で実施されている。